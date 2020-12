Nabestaanden Italiaanse coronadoden eisen 100 miljoen euro

Een groep die nabestaanden van coronaslachtoffers vertegenwoordigt is van plan vandaag regionale en nationale autoriteiten in Italië aan te klagen. De groep wil een schadevergoeding van ongeveer 100 miljoen euro, omdat de autoriteiten niet goed gehandeld zouden hebben bij de aanpak van het coronavirus.

De groep, die zichzelf Noi Denunceremo (‘We zullen aanklagen’) noemt, vertegenwoordigt ongeveer 500 personen die een familielid zijn verloren door het coronavirus. „We willen een gemiddelde compensatie van 200.000 euro per persoon van de autoriteiten, in totaal rond de 100 miljoen euro”, zegt Noi Denunceremo.

De aanklacht is gericht tegen premier Giuseppe Conte, minister van Volksgezondheid Roberto Speranza en de gouverneur van Lombardije, Attilio Fontana. De voorzitter van Noi Denunceremo noemt het „een kerstcadeau voor iedereen die moest ingrijpen, maar dat niet deed”.

Noi Denunceremo, gevestigd in de stad Bergamo, vindt dat het dodental deels te wijten is aan nalatigheid. De afgelopen maanden heeft de groep tientallen strafrechtelijke klachten ingediend bij de officieren van justitie van Bergamo en hen aangespoord onderzoek te doen naar de vermeende fouten.

