Facebook verwijdert valse berichten over natuurbranden VS, dodental loopt op

Op Facebook gaan meerdere berichten rond dat de natuurbranden in Oregon zouden zijn gesticht door verschillende linkse en rechtse groepen. Omdat die beweringen vals zijn, is Facebook begonnen met het verwijderen van die berichten. Dat laat een woordvoerder van het sociale medium weten.

Eerder werden valse berichten, omwille van de vrijheid van meningsuiting in de VS, door Facebook slechts voorzien van een waarschuwingslabel. Door de vele berichten met onjuiste informatie overspoelen bezorgde burgers de overheid met vragen, waardoor minder tijd en mankracht kan worden besteed aan de bestrijding van de branden.



BREAKING: #BeachieCreekFire wrecking havoc near Salem, #Oregon—fire has explosively grown to 80,000+ acres. Entire town, Mill City, burned to the ground. pic.twitter.com/iqwzp9uJ5X — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) September 8, 2020

Nepnieuws duizenden keren gedeeld

In de berichten kreeg antifa, een linkse antifascistische beweging, de schuld van de bosbranden. PolitiFact, een bedrijf dat samenwerkt met Facebook, schreef op hun site dat die berichten waren gemarkeerd door systemen van Facebook. Gebruikers deelden de berichten duizenden keren.

Ook de Amerikaanse federale politie FBI deed onderzoek en concludeerde dat alle berichten over brand stichtende extremisten onjuist waren.

26 doden

Ondertussen loopt het dodental van de natuurbranden in het westen van de Verenigde Staten verder op. Tot nu toe zijn er 26 mensen omgekomen, tientallen mensen zijn nog vermist.

De weersomstandigheden verbeterden gisteren, wat de brandweer hielp bij de bestrijding van de vele vuurzeeën in het gebied. In Oregon en Californië zakte de temperatuur, nam de wind af en steeg de luchtvochtigheid.

In Californië alleen zijn al 28 grote brandhaarden, tienduizenden brandweerlieden proberen die te bestrijden. In Oregon kleurt de lucht al dagenlang een dreigend oranje/rood, en zelfs in de middag is het donker.



Grote vernietigende kracht

De vuurzee heeft een grote vernietigende kracht en heeft inmiddels duizenden huizen en verbouwen in de as gelegd. Alleen al in Oregon waren 40.000 bewoners genoodzaakt een veilig heenkomen te zoeken. Hoewel het weer nu meewerkt de brandhaarden in te dammen is de situatie nog zeker niet onder controle.

Morgen zal de Amerikaanse president Donald Trump Californië bezoeken om zich te laten bijpraten over de verwoestende bosbranden in deze staat. Dat heeft het Witte Huis gisteren bekendgemaakt. Hij heeft Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van Californië en ook de gouverneurs van Oregon en Washington meermalen de schuld gegeven van de natuurbranden door slecht bosbeheer.

