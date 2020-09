Deense man bekent na drie jaar bizarre moord op journaliste Kim Wall

Drie jaar geleden betrad de Zweedse journaliste Kim Wall de zelfgemaakt onderzeeboot van de Deen Peter Madsen. Ze wilde een artikel over hem schrijven. Dat kostte haar uiteindelijk haar leven. Madsen heeft nu bekend dat hij haar heeft vermoord.

Madsen gaf de moord toe in een televisiedocumentaire die vandaag is uitgezonden. De 49-jarige man werd via de telefoon geïnterviewd en bekende dat hij de Zweedse journaliste aan boord van zijn onderzeeboot heeft vermoord. Toen de interviewer hem dat vroeg, antwoordde hij ‘ja’. De journalist in kwestie had al twintig uur aan gesprekken met Madsen opgenomen, meldt het Deense Ekstra Bladet.

Alhoewel de Deense uitvinder steeds volhield dat het een ongeluk betrof, werd hij toch veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De Deense rechter oordeelde dat er duidelijk bewijs was dat hij de vrouw eerst had gemarteld en daarna had vermoord.



We hope this confession is a step towards justice in the murder of Swedish journalist #KimWall #ProtectJournalists #JusticeForKimWall https://t.co/qluHB4pzfk — JamesFoleyFoundation (@JamesFoleyFund) September 9, 2020

‘Er is maar één schuldig en dat ben ik’

„Er is maar één schuldig en dat ben ik”, zei hij in de documentaire. In 2017, toen de moord plaatsvond, liepen de gemoederen rond de zaak hoog op. Uiteindelijk bleek dat de journalisten door messteken om het leven was gebracht, waarna Madsen haar lichaam in stukken sneed en de lichaamsdelen in het water dumpte.

Wall werd als vermist opgegeven na haar bezoekje aan de onderzeeboot. Een dag later werd Madsen gearresteerd, toen zijn boot zonk en hij gered moest worden door de hulpdiensten. Naar eigen zeggen zonk zijn boot door ‘technische problemen’. In eerste instantie verklaarde hij dat hij Wall had afgezet op een eiland, maar aan boord van de boot werden bloedsporen gevonden.

Twee weken na de moord spoelde er een romp van een vrouw aan in de buurt van Kopenhagen. Die romp bleek later van Wall te zijn, en was verzwaard met een stuk metaal. In de romp waren vijftien messteken aangetroffen.

