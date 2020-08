Zus Trump noemt broer ‘wreed’ en ‘gewetenloos’ in opnames

Het zal je maar gebeuren: dat je zus je een „wreed, liegend en een gewetenloos wezen” noemt. Dat is precies wat president Trump is overkomen. Zijn zus, Maryanne Trump Barry, is niet zo blij met hem.

Dat is te horen in geluidsopnames die in het geheim zijn gemaakt door het nichtje van de president, Mary Trump. Zij nam gesprekken op om te gebruiken voor haar onthullende boek over haar oom en de rest van de familie. De Washington Post heeft fragmenten uit de opnames gepubliceerd.

De jongere broer van de president, die vorige week overleed, heeft nog geprobeerd de publicatie van het boek van Mary te blokkeren, maar zonder resultaat. Het boek verscheen vorige maand.

‘Geen principes’

„Hij heeft geen principes. Geen een”, zegt de 83-jarige Barry, een voormalige federale rechter. In de opnames uit ze vooral kritiek over het immigratiebeleid van haar broer, waarbij kinderen aan de grens van hun ouders werden gescheiden en naar detentiecentra werden gestuurd.

Ook is ze niet te spreken over de tweets van de president. „Zijn verdomde tweets en het liegen, oh mijn god.” Op een gegeven moment zei Barry tegen haar nichtje: „Het is de onechtheid van dit alles. Het is de nepheid en zijn wreedheid. Donald is wreed.”

Fraude met toelatingsexamen

In de memoires van Mary Trump is te lezen dat de president fraude pleegde bij het toelatingsexamen voor de Universiteit van Pennsylvania. Hij zou iemand hebben betaald om het examen voor hem af te leggen. Ook daarover is het een en ander te horen in de opnames: „Hij ging naar de Universiteit van Pennsylvania omdat hij iemand het examen liet afleggen” zei Barry. Ze zegt zich zelfs de naam van de man te herinneren. „Die persoon was Joe Shapiro”, zei ze. De weduwe en zus van Shapiro ontkenden eerder in de Washington Post dat hij ooit een examen voor iemand anders heeft afgelegd.

„Elke dag is het iets anders, het maakt niet uit. Ik mis mijn broer en ik zal hard blijven werken voor de Amerikaanse mensen”, zei Trump in een door het Witte Huis vrijgegeven reactie. „Niet iedereen is het er mee eens, maar de resultaten zijn duidelijk. Ons land zal binnenkort sterker zijn dan ooit”, zei hij.

