Verlamde Jacob Blake intussen ‘met handboeien vast aan ziekenhuisbed’

Begin deze week werd Jacob Blake voor de ogen van zijn drie zoons in de rug geschoten. Sindsdien zijn de rellen tegen politiegeweld in de VS weer aangewakkerd.

Jacob Blake zelf zit intussen met handboeien vast aan zijn ziekenhuisbed. Dat zegt zijn familie tegen nieuwszender CNN. „Hij is verlamd, kan niet lopen en ze hebben hem geboeid in bed. Waarom?”, vraagt een oom zich af.

Here is Huey P. Newton, in 1967,handcuffed to a bed at Oaklands’s Kaiser Hospital, with a bullet wound to the abdomen.

It’s something to think about as Jacob Blake is handcuffed to his hospital bed in 2020.

Both men were shot by the police. pic.twitter.com/KokqTR1gOr

