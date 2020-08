Traangasgranaten en gewapende burgers: tweede onrustige nacht VS

De politie in het Amerikaanse Kenosha heeft traangasgranaten afgeschoten op demonstranten die weigerden te vertrekken. Burgers hebben intussen zelf de wapens opgepakt om hun stad te beschermen.

In de stad Kenosha in de staat Wisconsin wordt volle bak gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld nadat de politie een ongewapende zwarte man had neergeschoten.

Voor een tweede nacht op rij waren er rellen nadat schokkende videobeelden van het schietincident naar buiten waren gekomen. Daarin is te zien hoe de 29-jarige Jacob Blake meerdere malen door de politie in zijn rug wordt geschoten, terwijl zijn drie kinderen toekijken.

TRIGGER WARNING: Police Shooting Black Man in Kenosha, WI. He is getting into his vehicle and they shoot him several times in the back.

PLEASE RETWEET. I am only seeing this story on a local level because the news is current refusing to cover it.#BLM#JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/oWpG2xDjcX

— Jav 🧡🌻 (@Javannaaa) August 24, 2020