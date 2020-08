Chinees restaurant dwingt mensen zichzelf te wegen bij ingang

Een Chinees restaurant heeft zich de woede van honderden miljoenen sociale media-gebruikers op de hals gehaald. Het restaurant in Changsha heeft volgens BBC twee grote weegschalen bij de ingang geplaatst.

Bezoekers moesten eerst op de weegschaal gaan staan en hun persoonlijke details invoeren in een app. Deze app liet ze vervolgens gerechten zien die ze op basis van hun gewicht kunnen bestellen.

Voedselverspilling

Naast deze ‘bijzondere’ manier van bestellen, werden bezoekers ook in het restaurant opgedragen om niet te veel eten te bestellen. Overal staan borden met teksten als: ‘wees zuinig en gewetensvol, laat je bord leeg achter’ en ‘promoot lege borden’.

Het doel van al deze maatregelen was ervoor zorgen dat de voedselverspilling teruggedrongen wordt. Dat is namelijk een groot probleem in China. Ook de Chinese president Xi Jinping deed nog een duit in het zakje. Hij riep de bevolking op om te stoppen met het weggooien van voedsel en noemde de mate van voedselverspilling „schokkend en zorgelijk”.

Fatshaming

Dit nieuwe beleid zorgde voor veel rumoer op sociale media. Hashtags over het restaurant werden al zo’n 300 miljoen keer bekeken. Daarnaast werd het restaurant op grote schaal beticht van fatshaming.

Inmiddels heeft de eigenaar van het restaurant excuses aangeboden voor de situatie. „Onze intentie was om de voedselverspilling op een gezonde manier tegen te gaan. We hebben klanten nooit gedwongen om zichzelf te wegen”, zo liet het restaurant via een statement weten. Daarnaast zijn de twee weegschalen bij de ingang verwijderd.

