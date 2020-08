Dierenpolitie Oost-Brabant neemt half miljoen bijen in beslag

De dierenpolitie in Oost-Brabant heeft vandaag een bijzondere inbeslagname gedaan. In Veldhoven heeft ze namelijk een half miljoen bijen in beslag genomen. De grond voor de inbeslagname was verduistering, het onthouden van nodige zorg en het houden van dieren, die men door een gebrek aan kennis en kunde, niet goed kan verzorgen, zo liet de dierenpolitie weten via Twitter.

Volgens RTL Nieuws zou de houder het perceel met de bijen van een imker gekocht hebben. In eerste instantie mocht de imker het terrein nog op om voor de bijen te zorgen, maar toen de twee ruzie kregen werd de imker toegang tot het terrein ontzegd.



Opvanglocatie

De politie in Oost-Brabant kreeg meerdere meldingen over de bijen en besloot een kijkje te nemen. Vannacht zijn de bijen in opdracht van de Officier van Justitie in beslag genomen.

De kasten met de bijen werden dichtgemaakt om te voorkomen dat de beestjes uit zouden vliegen. Vervolgens werden de kasten met de bijen naar een opvanglocatie gebracht waar iemand met kennis van zaken ze verzorgt. Wat er verder met de bijen gaat gebeuren is nog niet bekend. Justitie zal zich nu over de situatie buigen.

