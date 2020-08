Syrische Ali (14) pleegt zelfmoord op azc-terrein: ‘Te veel meegemaakt’

De 14-jarige Syrische vluchteling Ali Ghezawi kon niet verkroppen dat zijn familie geen rust kreeg na te zijn gevlucht uit het door oorlog verscheurde Syrië. Hij pleegde zelfmoord in het asielzoekerscentrum bij het Noord-Brabantse Gilze.

„Toen we onlangs hoorden dat we definitief niet in Nederland kunnen blijven, knapte er iets bij hem”, vertelt zijn moeder Aisha aan het AD. „Hij wilde niet meer praten en eten.”

Op de vlucht

De familie Ghezawi die afkomstig is uit het zuidwesten van Syrië, is al negen jaar op de vlucht. Aanvankelijk zat het gezin vijf jaar in een kamp in Libanon. Van daaruit reisden de familieleden door naar Spanje, waar ze een verblijfsvergunning kregen. „Maar ons onderkomen in de stad Murcia was onleefbaar. Een kamertje met nog niets eens een raam. Met een gezin van acht is dat niet te doen”, zegt vader Ahmad.

Nederland

Een poging om in Nederland asiel aan te vragen mislukt, omdat ze al een Spaanse verblijfsvergunning hebben. Vervolgens wordt de familie Ghewazi van het kastje naar de muur gestuurd. Bij terugkomst in Spanje laten de autoriteiten de familie weten dat hun papieren niet meer geldig zijn en dat ze weer naar Nederland moeten.

Ali bewaart volgens zijn ouders nare herinneringen aan Spanje: het gezin moest er enige tijd op straat slapen, en de politie bejegende de kinderen agressief. Het nieuws dat het gezin niet in Nederland kan blijven, slaat bij Ali dan ook in als een bom, vertelt zijn familie aan het AD.

Afgewezen

In 2019 probeerde Ali zich voor de eerste keer van het leven te beroven, maar kon zijn vader hem redden. Gesprekken met de geestelijke gezondheidszorg volgden, maar het ging steeds slechter met de jongen. Dinsdag deed hij een nieuwe poging op het azc-terrein, waar een opvanglocatie voor afgewezen asielgezinnen is gevestigd. Het verlies van hun oudste zoon en broer zorgt voor onmetelijk veel verdriet.

„We willen dit verhaal vertellen om te laten zien dat vluchtelingenkinderen zoals Ali geen veilige thuisplek hebben in Europa. En hij is lang niet de enige. De asielprocedures duren niet alleen heel erg lang, maar per land zijn er zoveel verschillen in opvang. Spanje was een verschrikkelijke ervaring voor Ali. Het bracht hem tot een onmenselijk besluit. Zijn droom om in Nederland te wonen, viel in duigen. Het leven werd een nachtmerrie.”

De 14-jarige Ali Ghezawi wordt vandaag begraven.

