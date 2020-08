‘Stel ontbreken van instemming centraal bij verkrachting’

Minister Grapperhaus wil de wet aanpassen, maar wel graag in een keer goed, verzoekt Amnesty International. Want onvrijwillige seks, dus het ontbreken van instemming, is verkrachting en zo zou het ook in de wet moeten staan.

Amnesty International stelt dat na een analyse van verkrachtingszaken waaruit de mensenrechtenorganisatie concludeert dat het ontbreken van instemming voor seks momenteel niet strafbaar is.

Gemiste kans

„Het is positief dat de minister de wet wil aanpassen om slachtoffers beter te beschermen. Het zou echter een gemiste kans zijn om de wet niet in een keer goed aan te passen. Daarbij moet instemming centraal staan in plaats van bewijs van dwang”, aldus Martine Goeman, hoofd genderprogramma Amnesty Nederland.

Op dit moment moet bij verkrachting dwang bewezen worden. De minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus wil ‘seks tegen de wil’ als nieuw delict in de wet op te nemen.

Definitie verkrachting

Amnesty International roept op om de wet aan te passen en de definitie van verkrachting in lijn te brengen met internationale mensenrechtenstandaarden, zoals het Verdrag van Istanbul en het VN-Verdrag tegen discriminatie van vrouwen. „Om het wetsvoorstel in overeenstemming te brengen met internationale mensenrechtenverdragen en -standaarden mag er geen hiërarchie zijn van verkrachtingen. Het verkrachtingsdelict moet gebaseerd zijn op een gebrek aan instemming in plaats van dwang en geweld. Amnesty International tornt niet aan de bewijslast”, zegt Goeman.

Iemand blijft onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. „Strafverzwarende of -verminderende omstandigheden kunnen altijd worden meegewogen door de rechter. Wanneer iemand verstijft van angst of om andere redenen geen instemming kan geven, kun je het lichaam van iemand niet toe-eigenen en daar seks mee hebben. Dan is het verkrachting en geen ‘seks tegen iemands wil’.”

Vandaag publiceert Amnesty International haar inbreng bij dit wetsvoorstel.

