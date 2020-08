Boze Wit-Russen de straat op door frauduleuze verkiezingsuitslag

Het was vannacht onrustig op verschillende plekken in Wit-Rusland. Mensen trokken massaal de straten op na afloop van de frauduleuze uitslag van de presidentsverkiezingen.

De situatie is volgens de laatste berichtgeving momenteel rustig. De Wit-Russen zijn boos omdat president Alexander Loekasjenko voor de zesde keer de presidentsverkiezingen zou hebben gewonnen. Volgens lokale journalisten gaat het om verkiezingsfraude.

Gemanipuleerde stemcijfers

Getuigen van de de demonstraties in Minsk omschrijven de afgelopen nacht als chaotisch. Met veel schreeuwende demonstranten, toeterende auto’s en loeiende sirenes. Lokale journalisten melden dat er gewonden vielen en veel demonstranten zijn gearresteerd. De politie zou door middel van pepperspray en waterkanonnen de situatie rustig hebben gekregen. In aanloop naar de verkiezingen werd er al veel gedemonstreerd tegen president Loekasjenko.

Uit een eerste peiling blijkt dat Loekasjenko 79,7 procent van de stemmen zou hebben behaald. Zijn grote concurrent Svetlana Tichanovskaja, zou slechts 6,8 procent van stemmen hebben gekregen. En volgens veel mensen kloppen die aantallen niet. Zo waren er geen internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) welkom bij de verkiezingen. Tichanovskaja erkent de uitslag niet. Loekasjenko heeft tot nu toe nog niet gereageerd. Volgens de Russische nieuwssite MKB is een vliegtuig van de familie van Loekasjenko naar Turkije vertrokken.

Tichanovskaja daadwerkelijke winnaar

De oppositie probeerde een eigen uitslag naar buiten te brengen. Uit hun peiling op basis van twintig stembureaus, blijkt dat Tichanovskaja overduidelijk wint. Maar, het internet is in het hele land platgelegd. Daardoor is de situatie onduidelijk en waren er zelfs uren na het einde van de stemming geen eerste officiële resultaten van de verkiezingscommissie.

De oppositie vraagt het kiescomité om de eerlijke uitslag bekend te maken. Als dit niet gebeurt, waarschuwt de oppositie voor nieuwe demonstraties en zal Tichanovskaja oproepen tot een nationale staking.

Alexander Loekasjenko regeert sinds 1994 Wit-Rusland en zijn regime is niet bepaald democratisch. Andere presidentskandidaten werden opgepakt of mochten niet meedoen aan de verkiezingen. Kandidaat Tichanovskaja kreeg de oppositie achter zich en pleitte voor vrijlating van politieke gevangen en vrije verkiezingen.

