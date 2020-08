Vanaf deze week contactgegevens in de horeca, maar niet verplicht

Horecagasten moeten vanaf deze week hun contactgegevens achterlaten als zij een café of restaurant willen bezoeken. Daarnaast wordt reserveren voor het terras of restaurant weer verplicht.

Vorige week kondigde premier Mark Rutte de nieuwe aangescherpte coronamaatregelen aan tijdens een persconferentie. Het verzamelen van gegevens moet helpen bij het uitvoeren van contactonderzoek bij een corona-uitbraak.

Privacywetgeving

Ondanks de nieuwe maatregel kan de overheid horecabezoekers niet verplichten hun contactgegevens af te geven. Dit botst namelijk met de privacywetgeving. Wel mag een horecaondernemer gasten die niet meewerken, weigeren.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) benadrukt dat het verplichten van deze maatregel wettelijk niet is toegestaan. Directeur Dirk Beljaarts verwacht nog nadere informatie over de uitvoering over de registratie.

Al eerder sprak de branchevereniging zich uit over het feit dat er veel naar de horeca gewezen wordt. Ook nu benadrukt KHN dat volgens hen de focus te veel op de horeca ligt. Zij benoemen daarom het gegeven dat de overheid concludeerde dat familiefeestjes de belangrijkste besmettingshaarden zijn.

Ook aanpassingen in bussen

De stads- en streekbussen en trams in Nederland krijgen de komende weken ‘kuchschermen’ voor de chauffeurs. Zodat reizigers weer voorin in de bus instappen en de controle op zwartrijders beter wordt.

Dat vertelt voorzitter Pedro Peters, van koepelorganisatie OVNL aan De Telegraaf. Maandag worden deze maatregelen bekend. „Sinds de coronacrisis is er gemiddeld al zo’n twintig procent zwartrijders”, vertelt Peters. „Omdat de voordeur ter bescherming van de bestuurder dicht blijft. Normaal is dat een à twee procent. Door achter instappen schiet het percentage omhoog.”

Doorluchten van het voertuig

Uit testen van TNO, in opdracht van OVNL, blijkt dat goede ventilatie in het openbaar vervoer helpt bij het besmettingsgevaar. Peters legt uit hoe zij de risico’s in het ov willen verkleinen. „Chauffeurs gaan daarom bij iedere halte hun voertuig doorluchten door alle deuren te openen. Ook gaan we eenrichtingsverkeer invoeren, voor erin achter eruit. De kans op blootstelling aan het virus wordt zo nog kleiner, in aanvulling op de al verplichte mondkapjes”,

Uit het TNO-onderzoek blijkt dat kuchschermen helpen bij het voorkomen van besmettingen. Begin september gaan de eerste bussen en trams met scherm de weg op. In oktober moet de operatie zijn afgerond.

