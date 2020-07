Grote uitbraak uit Zuid-Afrikaanse gevangenis, meeste gedetineerden weer opgepakt

In de Zuid-Afrikaanse plaats Malmesbury was vannacht een grootste klopjacht gaande. 69 gedetineerden wisten daar te ontsnappen uit een gevangenis, die op ruim 60 kilometer van Kaapstad ligt. Inmiddels zijn 63 van hen opgepakt.

Volgens Delekile Klaas, de regionaal commissaris van de provincie West-Kaap, waren de gevangenen ’s middags ontsnapt tijdens het luchten. Ze overmeesterden de bewakers en pakten hun sleutels af. Ze lieten andere gevangenen vrij en sloten de bewakers op. Negen bewakers raakten licht gewond.

Hoofdingang en dak

Het groepje gedetineerden ontsnapte via de hoofdingang en het dak van het pand. Op het moment van hun ontsnapping waren er er 451 gevangenen en 20 dienstdoende gevangenisbewaarders aanwezig.

De politie en de bewakers openden een klopjacht op de ontsnapte gevangenen. Het centrum van de stad werd afgesloten „om de stabiliteit te waarborgen”, aldus Klaas. Bewoners in de omgeving werden gewaarschuwd en opgeroepen om de uitbrekers niet zelf te arresteren.

Binnen zes uur na de uitbraak waren 63 van de gevluchte gedetineerden aangehouden. „Ik wil graag het gevangenispersoneel en de politie feliciteren omdat door hun snelle reactie de meeste ontsnapten weer zijn opgepakt”, zei een woordvoerder van het ministerie.

Strengere gevangenis

Een aantal van de gevangenen worden gezien als aanstichters van de ontsnapping en zijn overgeplaatst naar strengere gevangenissen. „We zullen ervoor zorgen dat ze de consequenties van hun optreden zullen merken”, zei Klaas.

De instelling is inmiddels weer volledig afgesloten, maar nog niet alle gevangenen zijn terecht. „We willen de gemeenschap ervan verzekeren dat we er alles aan doen om de laatste ontsnapten op te pakken en dat we niets zullen doen dat de gemeenschap in gevaar brengt”, aldus Klaas.

