Toerist welkom op Griekse eilanden, grenzen Spanje en Portugal open

Griekenland heeft vandaag zijn belangrijkste eilandbestemmingen weer heropend voor vakantievluchten na de coronacrisis. Het land hoopt daarmee een ​​deel van het toeristische seizoen te redden, dat van vitaal belang is voor zijn economie. Ook de grenzen van Spanje en Portugal zijn weer open.

Niet alleen in Nederland zijn de coronamaatregelen per vandaag versoepeld. In Griekenland worden meer dan honderd vluchten op veertien regionale luchthavens verwacht, waaronder de populaire eilanden Corfu, Santorini, Mykonos, Rhodos en Kreta.

Alle luchthavens in het land ontvangen nu weer internationale vluchten en de havens van Patras en Igoumenista zullen weer veerboten uit Italië toelaten.

Persoonlijke vragenlijst

Reizigers moeten voor binnenkomst wel een vragenlijst met persoonlijke gegevens invullen, zoals hun land van herkomst, de landen die ze de afgelopen vijftien dagen hebben bezocht en het adres waar ze zullen verblijven.

Griekenland, met een relatief laag aantal dodelijke slachtoffers door het coronavirus van onder de 200, heeft een promotiecampagne gelanceerd om het toerisme nieuw leven in te blazen. De toeristische sector is goed voor een kwart van het bruto binnenlands product in Griekenland.

Spanje en Portugal

De premiers van Spanje en Portugal hebben vandaag officieel hun gezamenlijke grens voor alle reizigers heropend na een sluiting van drie maanden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In aanwezigheid van de Spaanse koning Felipe en de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa openden de Spaanse premier Pedro Sánchez en zijn Portugese ambtgenoot Antonio Costa plechtig de grens. Alle andere reisbeperkingen binnen de Europese Unie zijn vorige week al opgeheven.

„Onze gedeelde welvaart en gemeenschappelijke bestemming binnen het Europese project hangen af van het feit of deze grens open is”, twitterde Costa eerder die dag. „De pandemie bood ons een nieuwe visie op het verleden waar we niet op terug willen komen: een continent met gesloten grenzen.”

Zeer slechte cijfers Amerika

Het aantal besmettingen van het coronavirus is volgens een telling van persbureau Reuters in de Verenigde Staten met een nieuw recordaantal van meer dan 47.000 toegenomen. Het is de grootste dagelijkse toename in de VS sinds de uitbraak van het virus.

De belangrijkste expert over infectieziekten in het land, viroloog Anthony Fauci waarschuwde gisteren al dat de cijfers zelfs snel zouden kunnen verdubbelen. „We hebben het duidelijk niet onder controle nu”, zei hij.

Het is de vijfde keer in zes dagen tijd dat er meer dan 40.000 nieuwe gevallen werden genoteerd. De VS tellen ondertussen meer dan 2,6 miljoen besmettingen. Het aantal doden in de VS als gevolg van COVID-19 is gestegen tot boven de 127.000.

Veel doden in Brazilië

Brazilië heeft in de afgelopen dag een forse toename van het aantal doden als gevolg van het coronavirus genoteerd. Met 1280 nieuwe doden was het bijna een verdubbeling van de dag ervoor. Het totaalaantal dodelijke slachtoffers van COVID-19 in het Zuid-Amerikaanse land is gestegen tot 59.594.

Het aantal besmettingen in Brazilië nam met ruim 33.000 toe tot 1,4 miljoen. Daarmee telt het land na de VS de meeste besmettingen en de meeste doden.

