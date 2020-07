Overheid brengt versoepeling maatregelen in eenvoudige taal

Het is vandaag opnieuw is het een dag waarop veel coronamaatregelen worden versoepeld. Voor wie ze eventueel niet goed snapt, heeft de overheid nu ook een overzicht ‘in eenvoudige taal’ samengesteld.

Veel ondernemers hebben lang naar deze eerste juli uitgekeken. Zo mogen de sportscholen en sauna’s weer open en ook sekswerkers kunnen weer aan de slag. Metro interviewde gisteren sportschooleigenaren en die staan werkelijk te trappelen.

Sportkantines mogen vanaf vandaag weer open en zangkoren kunnen weer bij elkaar komen. Voor kroegen, restaurants, theaters en bioscopen vervalt het maximum van 30 bezoekers. Wel blijven sommige beperkende voorwaarden van kracht, zoals de 1,5 meter afstand.

We starten een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte. Meer informatie over de algemene regels ⤵️https://t.co/fS9IFkhjXr#AlleenSamen pic.twitter.com/SIZDidibzI — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) June 24, 2020

Meer ruimte in het ov

In het openbaar vervoer zijn alle zitplaatsen weer beschikbaar. Het advies om het ov alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen is vervallen. Reizigers moeten wel verplicht met een mondkapje blijven reizen. Tot nog toe bleef het veelal bij een waarschuwing als iemand dat niet deed, maar vanaf nu zullen er vaker boetes worden uitgeschreven.

Vorige week maakte premier Mark Rutte de verdere versoepelingen bekend. Tal van organisaties reageerden daarop.

Maar goed, het was heel veel informatie die op de Nederlanders af kwam. Voor wie moeilijke taal lastig tot zich kan nemen, heeft de Rijksoverheid een overzichtje gemaakt met simpel taalgebruik. Dat ziet er zo uit:

Regels binnen

U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand. Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee. Meer dan 100 mensen mag. Maar alleen als u een plek reserveert. En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten. Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september. Er komen nog regels voor zangkoren.

Regels buiten

U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand. Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee. Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen. U reserveert een plek. En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca. Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.

Regels in het vervoer

U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje. U moet reserveren. En u krijgt een gezondheidscheck. Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto? Draag dan allemaal een mondkapje.

In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden. Zoals op een rondvaartboot.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren: Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen. Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook uitzonderingen voor: Hulpbehoevenden en hun begeleiders. Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s. Sporters, acteurs en dansers.

Niet vergeten:

Houd 1,5 meter afstand van anderen. Reis zoveel mogelijk buiten de spits. Blijf weg van drukke plekken. Was vaak uw handen. Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Je zou je bijna afvragen waarom er ook ‘een moeilijkere versie‘ is. Maar hoe dan ook, doe er je voordeel mee.

