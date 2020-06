Grote cirkel van schachten ontdekt bij Stonehenge: ‘Ongekende vondst’

Archeologen hebben een brede cirkel van diepe schachten ontdekt rond een oude nederzetting in de buurt van Stonehenge. De ontdekking opent wellicht nieuwe inzichten naar de oorsprong en betekenis van het mysterieuze, prehistorische monument in Engeland, zeggen de onderzoekers.

Ondanks decennia van onderzoek, blijkt de betekenis van de stenen cirkel in Stonehenge voor wetenschappers nog onbekend. Het is een van de beroemdste bezienswaardigheden van Groot-Brittannië en een trekpleister voor toeristen en mensen die op zoek zijn naar spirituele verbindingen met de natuur.

Schachten dateren van 4500 jaar geleden

Een team van archeologen van meerdere universiteiten hebben meegedaan aan het project en noemen de nieuwe ontdekking „verbazingwekkend”. Te zien is een cirkel van schachten met een diameter van 2 kilometer rond de nederzetting Durrington Walls. De archeologische vindplaats ligt ongeveer 3 kilometer ten noordoosten van Stonehenge op Salisbury Plain. Er zijn aanwijzingen dat de schachten dateren uit dezelfde periode, zo’n 4500 jaar geleden.

„Dit is een ongekende vondst van grote betekenis in het Verenigd Koninkrijk”, zei Vincent Gaffney, een van de archeologen die het project leidt. „Onderzoekers van Stonehenge en zijn landschap zijn verbaasd over de schaal van het bouwwerk en het feit dat het tot nu toe niet was ontdekt.”

Graven moet een enorme klus zijn geweest

Gaffney zegt dat alle schachten ongeveer 10 meter breed en 5 meter diep zijn. De ontdekking werd gedaan zonder dat er opgravingen nodig waren, met behulp van teledetectietechnologie en bemonsteringen. „Ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel moeite het moet hebben gekost om zulke grote schachten te graven met gereedschap van steen, hout en botten”, zegt Gaffney.

Het grote monument bij Stonehenge bestaat uit een aarden wal rondom grote, primitief bewerkte, staande stenen. Het is een van de beroemdste prehistorische locaties op aarde. Het bouwwerk plus omgeving zijn in 1986 toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Het huidige Stonehenge is aanzienlijk gerestaureerd en de toestand van het monument komt niet overeen met het Stonehenge zoals dat er in de 18de eeuw uitzag. Daar kwam de nodige kritiek op. Over het fenomeen is een Engelstalige website gemaakt, History of Stonehenge.

