Zakcentje bijverdienen in de crisis: 5 voordelen van investeren in bitcoin

Het coronavirus heeft Nederland na enkele maanden nog steeds in zijn greep. Hoewel er iedere week minder mensen besmet raken met het virus zijn de gevolgen op andere vlakken groeiend zichtbaar.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt namelijk dat het nog nooit eerder sinds registratie zo hard ging met de cijfers omtrent werkloosheid in Nederland. Sinds 2003, het jaartal dat deze cijfers worden bijgehouden, is het aantal mensen met betaald werk in ons land niet zo snel afgenomen: de werkloosheid is enorm toegenomen in 2020. Hierbij worden voornamelijk jongeren tot 25 jaar geraakt. Door een gebrek aan vacatures kunnen bijvoorbeeld jonge schoolverlaters geen baan vinden. Om dit jaar toch een zakcentje bij te verdienen, kun je eens kijken naar de mogelijkheid van bitcoin kopen. Hieronder lees je 5 redenen waarom investeren in de virtuele munteenheid bitcoin een goed idee is. Juist nu.

1 Bitcoin is gedecentraliseerd en dus ‘vrij’

Een van de grootste redenen waarom mensen voor het kopen van bitcoin kiezen, is omdat de waarde van bitcoin in het verleden vaak enorm gestegen is. Je kunt dus best wat bijverdienen wanneer je over bitcoin beschikt. Daarnaast is bitcoin volledig gedecentraliseerd. Dat wil zeggen dat deze virtuele munt niet gecontroleerd wordt door één centrale. De overheid of een bank kan zich bijvoorbeeld niet bemoeien met het virtuele monetaire beleid. Bij normale valuta is dit wel het geval: fysieke biljetten kunnen als het ware gewoon worden bijgedrukt wanneer dat nodig zou zijn. Door dit gedecentraliseerde karakter ben je volledig onafhankelijk en kun je overal 24/7 zonder tussenkomst van een bank met bitcoin betalen.

2 Internationale munt met nadruk op privacy

Bitcoin is daarnaast een globale munteenheid die je overal ter wereld kunt gebruiken of verhandelen. Dat betekent dat deze virtuele munt internationaal gezien overal dezelfde waarde heeft. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Hierbij is je privacy overigens altijd van groot belang. De financiële transacties met bitcoin worden volledig in anonimiteit gedaan. Deze vorm van anonimiteit past heel goed in de huidige samenleving, waarin een groot deel van de mensen minder gecontroleerd wil worden.

3 Je hebt geen bank nodig

Een ander voordeel van bitcoin is dat je geen bank nodig hebt. Bij een gewone financiële overschrijving heb je altijd een bank nodig. Je zorgt er immers voor dat je geld van je eigen bank naar de bank van de ontvanger wordt gestuurd. Bij een overschrijving met bitcoin hoeft dit niet. In dat geval heb je alleen de software van de bitcoin nodig waarbij er in een peer-to-peer netwerk geld kan worden overgemaakt. Bitcoin kopen of verhandelen gaat via een speciaal bitcoin-handelsplatform. Deze handelsplatformen zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving waar je veilig je bitcoin kan kopen met bijvoorbeeld iDEAL.

4 Snelle transacties bij overschrijving van bitcoin

Een andere reden waarom mensen geloven in de voordelen van bitcoin is omdat transacties met deze munteenheid ontzettend snel gaan. Je kunt een transactie met bitcoin eigenlijk wel vergelijken met het verzenden van een e-mail. Met slechts één klik op de muisknop is een betaling al gedaan. Dat betekent dat de ontvanger supersnel het geld ontvangt. Hierbij maakt de afstand tussen de twee personen niet uit. Ook hoef je niet dezelfde bank of dezelfde software of iets dergelijks te hebben om te profiteren van deze snelheid, zoals bij banktransacties het geval is. Dit snelle tempo is ook terug te zien bij het openen van een adres of portefeuille voor je bitcoin. Dit neemt slechts enkele seconden in beslag, waarna je direct kunt beginnen.

5 Bitcoin is duurzaam en veilig voor gebruikers

Voor het bestaan van bitcoin heb je geen fysieke banken of kantoorpanden nodig. Alle processen verlopen online. In verhouding met normale valuta is bitcoin op deze manier een duurzaam alternatief. Er zijn immers geen duizenden panden nodig die energie en water nodig hebben en waar mensen dagelijks naartoe moeten reizen. Hierdoor is het ook heel moeilijk om schade te brengen aan het bitcoinnetwerk. Sterker nog: het is het enige bedrijfsmiddel dat niet met fysiek geweld kan worden overgenomen. Dat is in het geval van geld absoluut iets unieks.

Nadelen van het kopen van bitcoin

Zijn er dan helemaal geen nadelen van bitcoin te vinden? Natuurlijk wel, maar die vallen in het niet bij de vele voordelen van deze valuta. Een nadeel van bitcoin is bijvoorbeeld dat de munteenheid afhankelijk is van de beschikbaarheid van internet. Zonder een werkende internetverbinding kun je helaas (nog) niet zoveel. Daarnaast weet je nooit exact wat de waarde van bitcoin gaat doen: het ene moment is het veel waard, terwijl het de andere keer weer gedaald is. Resultaten van het verleden zeggen natuurlijk niets over wat bitcoin in de toekomst gaat doen. Je investeert dus in een risico wanneer je geld op een bitcoinaccount zet. Tot slot is het begrijpen van bitcoin wellicht net iets lastiger dan gewoon geld. Lees je echter genoeg over bitcoin, dan is het vooral nu zeker een poging waard om uiteindelijk meer geld te kunnen hebben.

Let op: investeren, dus ook het kopen van bitcoin, neemt altijd risico’s met zich mee. Lees je goed in voor je besluit bitcoin te kopen.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

