Geen nieuwe coronadoden in Spanje, ook goede cijfers uit Engeland

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 111 gestegen naar 39.045. Het gaat om de laagste stijging van het dodental sinds het begin van de landelijke lockdown op 23 maart.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock verklaarde op een persconferentie dat als een teken te zien dat „flinke vooruitgang” wordt geboekt in de strijd tegen het virus.

Beperkingen Engeland versoepeld

Hancock maakte ook bekend dat 1570 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dat is het laagste aantal sinds 25 maart. De autoriteiten hebben inmiddels een aantal beperkingen versoepeld. Zo gingen maandag weer scholen open in Engeland en zijn ook markten weer toegestaan. Sommige experts waarschuwen dat het nog te vroeg is om de maatregelen tegen verspreiding van het virus te schrappen.

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Alleen de Verenigde Staten hebben meer sterfgevallen gemeld. De Britse autoriteiten kregen aanvankelijk veel kritiek omdat relatief weinig mensen getest konden worden op het coronavirus. De regering zegt dat inmiddels de doelstelling is gehaald om 200.000 coronatesten per dag te kunnen verwerken.

Contactonderzoek

De overheid zet ook in op contactonderzoek om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er zijn duizenden mensen ingeschakeld om na te gaan met wie coronapatienten contact hebben gehad. Minister Hancock zei maandag dat het systeem goed werkt en dat er meer capaciteit is dan nodig. „Ik kan met genoegen melden dat degenen die van contact-onderzoekers het verzoek kregen zich te isoleren, aangeven dat ze daartoe bereid zijn.”

Goede cijfers uit Spanje

Spanje meldt voor het eerst sinds maart geen doden door het coronavirus. Het dodental blijft op 27.127 staan. Het aantal besmettingen is met 71 gestegen tot 239.638. Het ministerie noemde deze cijfers „erg bemoedigend”.

Ook Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het virus, maar de afgelopen weken lopen de cijfers terug. Premier Pedro Sánchez heeft al versoepelingen van de strenge lockdownmaatregelen doorgevoerd. Zo zijn de terrassen van horecazaken onlangs weer geopend.

Regels in clubs

Nachtclubs en discotheken mogen nog niet open, maar de Spaanse clubs werken hard aan regels om binnenkort ook weer open te kunnen. Zo worden mondkapjes verplicht op de dansvloer, moeten bezoekers hun handen wassen bij binnenkomst en bij vertrek en mag drinken alleen door een rietje worden gedronken. De veiligheidsmaatregelen zijn opgesteld door twee belangenverenigingen, in de hoop dat de clubs zo snel mogelijk weer opengaan.

Italië meldt lage stijging

Italië heeft de laagste stijging van het aantal coronagevallen gemeld sinds 26 februari. De autoriteiten zeggen dat de afgelopen 24 uur bij nog eens 178 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat waren er een dag eerder nog 355. In totaal is bij 233.197 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Ruim 158.000 personen zijn volgens de overheid ook weer genezen.

Ook de stijging van het dodental viel lager uit. Dat steeg met 60 naar 33.475, na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het hoogste in de wereld. Er was zondag nog melding gemaakt van 75 sterfgevallen in een etmaal.

Zweden onderzoekt aanpak

Zweden start nog voor de zomer begint met een onderzoek naar de aanpak van het coronavirus in het land. Dat heeft premier Stefan Lofven maandag bekendgemaakt in een interview met de krant Aftonbladet. In het land is er veel kritiek op de aanpak vanwege de vele doden in verzorgingshuizen en het lage aantal tests dat is uitgevoerd. „We moeten breed kijken en zien hoe de aanpak heeft gewerkt op nationaal, regionaal en lokaal niveau”, aldus Lofven. „De commissie wordt voor de zomer aangesteld.”

Zweden had een andere aanpak dan veel andere landen in Europa. Zo bleven alle scholen, horecazaken en winkels gewoon open. Wel moesten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden op straat. Het dodental in Zweden liep maandag met acht op tot 4403. Het aantal besmettingen steeg met 272 en staat op 37.814. Ongeveer de helft van de doden woonde in een verzorgingshuis.

