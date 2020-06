Britse minister: knielen voor Black Lives Matter net Game of Thrones

De Britse minister van Buitenlandse Zaken ligt onder vuur omdat hij het knielen door Black Lives Matter-activisten heeft vergeleken met de hitserie Game of Thrones.

‘Taking a knee’ brengt momenteel heel wat teweeg in Groot-Brittanië. Dominic Raab zei dat knielen vooral lijkt op een „symbool van onderwerping”, berichten Britse media.

Since it’s back in the news today this is my favourite bend the knee scene from Game of Thrones. When the lads from the summer isles came and pledged allegiance to Daenerys. Sorry can’t remember exact episode. #DominicRaab pic.twitter.com/duh4kvcysy — Chris Coates (@Coates_17) June 18, 2020

Dominic Raad remembers his history lessons when soldiers in WW2 were taking a knee because of "Games of Thrones" pic.twitter.com/ot8k0YKcs5 — neil watkins (@welshope) June 18, 2020

Knielen

Raab kreeg in een radio-interview de vraag of hij zelf zou knielen. „Dat knielen heeft misschien een bredere geschiedenis, maar lijkt uit Game of Thrones te komen”, reageerde de minister. „Het komt op mij meer over als een symbool van onderwerping en ondergeschiktheid en niet van bevrijding en emancipatie. Maar andere mensen denken er anders over, dus het is een persoonlijke keuze.”

What did you make of Dominic Raab's comments about taking a knee for Black Lives Matter? https://t.co/7vhsRg0bkq — talkRADIO (@talkRADIO) June 18, 2020

Knielen voor z’n vrouw en koningin

Waarnemend leider van de Liberal Democrats Ed Davey heeft Raab opgeroepen zijn excuses aan te bieden. Hij suggereerde volgens de BBC dat de minister daarbij misschien zelf op de knieën moet. Maar dat gaat Raab in elk geval niet doen. Hij zei in het interview dat hij maar voor twee mensen knielt: voor de koningin, „en voor mijn echtgenote toen ik haar een huwelijksaanzoek deed.”

De oppositie reageerde verbijsterd op zijn uitspraken. „Knielen stamt uit 2016 toen Amerikaanse sporters weigerden op te staan voor het Amerikaanse volkslied”, schreef Diane Abbott van de linkse Labourpartij op Twitter. „Ze protesteerden tegen politiegeweld en racisme, maar Dominic Raab denkt dat het uit het Game of Thrones komt!”

“Taking the knee” began in 2016 with American athletes refusing to stand for US national anthem. They were protesting police brutality and racism. But @DominicRaab thinks it comes from Game of Thrones!!! https://t.co/9spuAqWSQV — Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) June 18, 2020

De minister benadrukte later dat hij respect heeft voor de Black Lives Matter-beweging. „Als mensen willen knielen is dat hun keus en die respecteer ik.”

Op het voetbalveld

Ook op veel andere plekken wordt er geknield. Tijdens de twee Premier League-wedstrijden van gisteravond, knielden alle spelers van Aston Villa, Sheffield United, Man City en Arsenal allemaal voor de wedstrijd begon.

Aston Villa and Sheffield United players took a knee in support of the Black Lives Matter movement immediately following the whistle for their Premier League game to kick-off. Full story: https://t.co/uvdG8amIuE #AVLSHU pic.twitter.com/1VU21uC0Hx — BBC Sport (@BBCSport) June 17, 2020

