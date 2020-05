Laagste dodental Spanje in twee maanden, Rusland zet leger in

Het aantal coronadoden in Spanje is donderdag met 48 gestegen tot 27.940. Het is voor het eerst sinds 16 maart dat er in Spanje over een etmaal minder dan 50 doden zijn gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend.

Het aantal besmettingen nam in een dag tijd toe met 482. In totaal raakten sinds de uitbraak zeker 233.037 Spanjaarden besmet met het coronavirus. Wat betreft het aantal besmettingen is Spanje het zwaarst getroffen land in Europa. Alleen Brazilië, Rusland en de Verenigde Staten tellen meer geregistreerde gevallen.

Leger ingezet bij goudmijn

Rusland heeft het leger ingezet vanwege een grote corona-uitbraak in een goudmijn in Siberië. Daar raakten honderden medewerkers besmet met het coronavirus. Militairen hebben nu een kamp opgezet waar besmette mijnwerkers in quarantaine geplaatst kunnen worden.

Eén zieke is inmiddels overleden door het virus. „Dokters hebben tien dagen voor zijn leven gevochten”, heeft de werkgever van de man laten weten. Meer dan 140 mijnwerkers zijn al opgenomen in nabijgelegen ziekenhuizen.

Mijn nog niet gesloten

In de goudmijn in Krasnojarsk werken ongeveer 6.000 mensen. Uitbater Polyus zegt dat de gezondheidsdiensten hebben vastgesteld dat zo’n 400 medewerkers het virus hebben opgelopen. Vermoedelijk zijn dat er meer, alleen is dat moeilijk in te schatten omdat velen geen virussymptomen vertonen. Het bedrijf ziet nog geen reden de mijn te sluiten. „Medewerkers die niet in quarantaine zitten, gaan door met hun werkzaamheden”, zei een bestuurder van het bedrijf tegen de gouverneur van het gebied.

Besmette medewerkers kunnen terecht in een veldhospitaal dat is neergezet door de strijdkrachten. Daar zijn tientallen artsen en medisch specialisten in touw. Het leger zegt dat er zo’n 2000 patiënten kunnen worden geïsoleerd en behandeld. In Rusland zijn in totaal 317.554 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, waaronder 2821 in de regio Krasnojarsk.

Daling in Italië

In Italië zijn het aantal nieuwe coronadoden en besmettingen in een dag tijd ietwat gedaald ten opzichte woensdag. Dat maakten de autoriteiten donderdag bekend. Het dodental in Italië steeg donderdag met 156 tot 32.486. Een dag eerder ging het om 161 nieuwe sterfgevallen.

De autoriteiten maakten donderdag ook 642 nieuwe besmettingsgevallen bekend, woensdag waren dat er 665. Sinds de uitbraak van het virus kregen zeker 228.006 Italianen het coronavirus.

