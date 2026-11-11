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VVD twijfelt aan coalitie als D66 en CDA amendement PRO steunen

Als D66 en het CDA het amendement van PRO en Volt voor het belastingplan steunen, weet de VVD niet of de partij verder kan in de coalitie. Dat zei vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD) na urenlang beraad in eigen geledingen.

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Zij benadrukte nogmaals dat de deal tussen de andere twee coalitiepartijen en de linkse oppositiepartijen tegen het coalitieakkoord ingaat en dat de VVD erdoor is „overvallen”. D66 en het CDA onderhandelden tot diep in de nacht met PRO en Volt, en lichtten de VVD woensdagochtend in over hun besluit. „Zo moeten we niet samenwerken”, zei ze daarover.

Yeşilgöz wil een „fundamentele reset” van de samenwerking als D66 en het CDA vasthouden aan hun deal. Wat dat precies inhoudt, zei ze niet. „Dat zult u ook aan D66 of het CDA moeten vragen, of aan premier Rob Jetten die deze coalitie moet leiden.”

De VVD-leider noemt het „nog nooit vertoond” dat een coalitie verdeeld stemt over dergelijke kwesties. Evenwel besloten de drie coalitiepartners vorige week samen om elkaar hier ruimte in te geven, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om tot een deal met de oppositie te komen over het belastingplan. De coalitie heeft oppositiepartijen nodig om aan een meerderheid te komen, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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