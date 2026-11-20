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Verdachte van doodschieten zwangere ex in Den Haag heeft bekend

De 42-jarige Peter M. die ervan wordt verdacht in augustus zijn zwangere ex-partner (34) te hebben doodgeschoten in haar woning in Den Haag, heeft bekend. Dat bleek vrijdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

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M. zou de vrouw in de vroege ochtend van 8 augustus in haar huis op de New Yorksingel in de wijk Wateringse Veld in Den Haag tweemaal in haar hoofd en eenmaal in haar buik hebben geschoten. De vrouw was 27 weken zwanger. De verdachte is niet de vader van het kind. Zowel moeder als het ongeboren kind overleefden de schietpartij niet. Justitie vervolgt M. daarom voor dubbele moord dan wel doodslag. Ook was hij in het bezit van een omgebouwd gaspistool.

De drie kinderen van M. en het slachtoffer waren ten tijde van de schietpartij aanwezig in de woning. Op basis van de verklaringen van de kinderen kon de verdachte dezelfde nacht worden aangehouden.

Femicide

Het politieonderzoek richt zich eronder meer op of M. handelde met voorbedachten rade, zei de officier van justitie. Ook wordt M. onderzocht door deskundigen. Hij werkt daaraan mee, aldus zijn advocaat.

Een paar dagen na de fatale schietpartij liepen enkele honderden mensen een stille tocht. Daarin liep ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen mee. Naast herdenken werd ook actie gevoerd tegen femicide.

Verdachte niet aanwezig

M. was niet aanwezig bij de zitting. Volgens zijn advocaat kon hij het emotioneel niet aan. Hij heeft veel spijt van het doden van de vrouw en het leed dat hij hun kinderen en haar familie heeft aangedaan, zei zijn raadsman. „Hij zou willen dat hij de tijd terug kon draaien.”

De nabestaanden vinden het „laf” dat M. niet is verschenen. „Voor hen is de emotionele lading ontzettend zwaar op zo’n zitting als vandaag en dat hij er dan voor kiest niet te komen is erg moeilijk voor de nabestaanden”, reageerde hun advocaat.

De volgende zitting staat gepland op 12 februari. De verdachte heeft aangegeven hierbij wel aanwezig te willen zijn.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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