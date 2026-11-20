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Duizenden demonstranten in verschillende Italiaanse steden

Duizenden werknemers en studenten zijn vrijdag in verschillende steden in Italië de straat opgegaan. De protesten, georganiseerd door vakbonden CGIL en Cobas, vinden plaats in Rome, Milaan, Napels, Genua, Bologna, Bari en Turijn, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

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De demonstranten eisen hogere lonen en protesteren tegen de staat van het onderwijssysteem. „Diep van binnen weten ze net zo goed als ieder ander dat deze begroting weerzinwekkend is”, zei de leider van vakbond CGIL, die in Rome aanwezig was bij de protesten, over de regeringsbegroting. Ook meldde hij dat er „meer dan een miljoen mensen verspreid over honderd pleinen” aanwezig zijn bij de protesten in heel Italië.

Ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Oostenrijk, zijn studentendemonstraties gepland tegen stijgende kosten van levensonderhoud en militaire uitgaven.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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