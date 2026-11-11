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Redactie Binnenland vandaag
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Gedupeerden Tarwekamp eisen zo’n 10 miljoen euro schadevergoeding

DEN HAAG - De Tarwekamp in de wijk Mariahoeve, waar in december 2024 meerdere woningen instortten na twee explosies. Zes mensen kwamen om het leven en vijf personen raakten gewond. ROBIN UTRECHT / ANP
ANP / ANP / Robin Utrecht

Slachtoffers en nabestaanden van de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag in december 2024 eisen in de strafzaak in totaal bijna 10 miljoen euro schadevergoeding. De rechtbank ontving 68 vorderingen tot schadevergoedingen, van onder meer personen, bedrijven en de gemeente Den Haag.

Het gaat om 7,5 miljoen euro materiële kosten. Dat kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn of gederfde inkomsten en 2,3 miljoen euro aan immateriële schade, zoals affectie- en shockschade. Ook willen de eisers dat de overheid de schade gaat innen.

De vorderingen worden woensdag kort besproken door de rechtbank.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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