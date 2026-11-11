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Waarom je koffie eerst vies vond en nu heerlijk: wetenschappers ontdekken verrassend mechanisme

De eerste slok zwarte koffie is voor veel mensen niet bepaald een feestje. Bitter, sterk en misschien zelfs een beetje vies. Toch kan datzelfde drankje jaren later het hoogtepunt van je ochtend zijn. Hoe kan het dat je iets wat je eerst niet lekker vond, uiteindelijk juist gaat waarderen? Wetenschappers hebben ontdekt dat je darmen daar mogelijk een belangrijke rol bij spelen.

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Misschien herinner je je je eerste kop koffie nog wel. Grote kans dat je niet meteen dacht: hier wil ik iedere ochtend mee beginnen. Toch leren veel mensen de bittere smaak na verloop van tijd waarderen. En dat heeft volgens onderzoekers van de University of California, San Francisco (UCSF) niet alleen met gewenning te maken.

Koffie doet meer dan je wakker houden: nieuwe studies zien effecten op darmen, brein en slaap, schreef Metro eerder.

Waarom je hersenen een bittere smaak toch kunnen leren waarderen

De onderzoekers ontdekten een tot nu toe weinig begrepen verbinding tussen onze darmen en hersenen, waarbij dopamine een belangrijke rol speelt. Dopamine is een signaalstof die onder meer betrokken is bij motivatie, beloning en leren.

Dat dopamine ons helpt om prettige ervaringen te herkennen, was al langer bekend. Maar volgens de onderzoekers bestaat er ook een trager systeem dat pas in actie komt nadat voedsel of drinken in ons spijsverteringsstelsel terechtkomt. Dit systeem helpt onze hersenen om een bepaalde smaak te koppelen aan wat die voeding vervolgens met ons lichaam doet.

Dat kan mogelijk verklaren waarom koffie na verloop van tijd steeds lekkerder wordt. De bittere smaak is aanvankelijk misschien niet aantrekkelijk, maar je hersenen leren die te associëren met het stimulerende effect van cafeïne. En voor je het weet, kijk je iedere ochtend reikhalzend uit naar dat eerste kopje.

Muizenexperiment laat zien hoe de darmen het beloningssysteem beïnvloeden

Om te ontdekken hoe dit werkt, voerden de wetenschappers experimenten uit met muizen. Ze brachten suikerwater of een vloeistof die op een milkshake leek rechtstreeks in de maag van de dieren. Op die manier konden ze onderzoeken wat voedingsstoffen in het lichaam doen, zonder dat de smaak van het voedsel invloed had op de resultaten.

Wat bleek? Zodra de voedingsstoffen in het spijsverteringsstelsel terechtkwamen, ontstond er een langdurige dopaminereactie in een specifiek hersengebied: de basolaterale amygdala (BLA). Dit gebied speelt een rol bij emoties en het leggen van verbanden tussen ervaringen en de gevolgen daarvan.

Vervolgens onderzochten de wetenschappers wat er gebeurde als ze deze dopamineverbinding uitschakelden. De muizen bleven gewoon eten, maar konden niet meer leren dat een onbekende smaak samenhing met het binnenkrijgen van calorieën.

Toen de onderzoekers de verbinding juist kunstmatig activeerden, ontwikkelden de muizen een voorkeur voor een smaak zonder calorieën. Dat wijst erop dat dit dopaminesysteem een belangrijke rol speelt bij het aanleren van voedselvoorkeuren.

Ook bij 51 mensen zagen onderzoekers activiteit in hetzelfde hersengebied

De onderzoekers bekeken ook of bij mensen een vergelijkbaar mechanisme zichtbaar is. Daarvoor analyseerden ze gegevens uit twee eerdere onderzoeken. Bij het ene onderzoek kregen dertien mannen een milkshake of een calorievrij drankje. Bij het andere onderzoek werden 38 volwassenen onderzocht nadat ze glucose hadden binnengekregen.

Ook bij mensen zagen de wetenschappers activiteit in hetzelfde hersengebied. Opvallend genoeg bleek vooral de linkerkant van de basolaterale amygdala betrokken. Bij zowel muizen als mensen was de reactie daar sterker dan aan de rechterkant.

Waarom dat zo is, weten de onderzoekers nog niet. Normaal gesproken werken hersengebieden die betrokken zijn bij belangrijke lichaamsfuncties namelijk relatief symmetrisch.

Kan deze ontdekking helpen om ongezonde eetgewoonten te veranderen?

De ontdekking roept een interessante vraag op: kunnen wetenschappers deze verbinding tussen darmen en hersenen in de toekomst gebruiken om onze eetvoorkeuren te veranderen?

Volgens de onderzoekers zou dat mogelijk nieuwe aanknopingspunten kunnen bieden voor behandelingen die eetgedrag beïnvloeden. Ze noemen daarbij onder meer GLP-1-medicijnen, die de eetlust kunnen verminderen. Mogelijk beïnvloeden dergelijke middelen ook de dopaminesignalen waarmee onze hersenen leren bepaalde smaken te waarderen.

Dat is voorlopig alleen een hypothese. De onderzoekers hebben deze medicijnen niet zelf onderzocht en weten dus nog niet of ze daadwerkelijk invloed hebben op het ontdekte mechanisme. Bovendien zijn de belangrijkste experimenten uitgevoerd bij muizen. Of het proces bij mensen precies hetzelfde werkt, moet verder worden onderzocht.

Toch biedt de ontdekking een nieuwe kijk op onze smaakvoorkeuren. Wat we lekker vinden, wordt mogelijk niet alleen bepaald door onze smaakpapillen, maar ook door wat er na het eten in ons lichaam gebeurt.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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