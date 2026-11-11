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Hoogste rechter: beoordeling veiligheid in Syrië moet opnieuw

Asielminister Bart van den Brink moet de veiligheidssituatie in Syrië opnieuw beoordelen. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, bepaald in een zaak die een Syrische asielzoeker had aangespannen. De voorganger van de bewindsman oordeelde na de val van het voormalige Syrische regime dat delen van het land veilig zijn, maar daar had hij onder meer de humanitaire omstandigheden bij moeten betrekken.

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De man die de zaak voor de rechter heeft gebracht, vroeg in 2023 asiel aan. Hij was in 2014 door het regime van de toenmalige president Bashar al-Assad gevangengenomen en gemarteld omdat hij had deelgenomen aan een demonstratie. Ook na het vertrek van Assad, volgende maand twee jaar geleden, zegt hij bij terugkeer te moeten vrezen voor geweld.

Toenmalig minister David van Weel oordeelde evenwel in juni 2025 dat het risico om slachtoffer te worden van willekeurig geweld is afgenomen na de val van het regime. Het landenbeleid werd zo aangepast dat Syriërs alleen in aanmerking komen voor een verblijfsstatus als zij aannamelijk kunnen maken dat zij als gevolg van hun persoonlijke omstandigheden gevaar zouden lopen.

Beoordeling

De Raad van State zegt nu dat dit nieuwe landenbeleid onvoldoende is gemotiveerd. De minister mocht er niet zomaar van uitgaan dat na de val van Assad een volledig nieuwe situatie is ontstaan. „De veiligheidssituatie in Syrië kan naar oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak namelijk niet zomaar los worden gezien van de jaren aan oorlog die eraan vooraf zijn gegaan.”

De asielaanvraag van de Syriër moet opnieuw worden bekeken op basis van een nieuwe inschatting van de veiligheidssituatie. „De minister kan daarbij niet alleen verwijzen naar het eerder opgestelde landenbeleid over Syrië, omdat die beoordeling niet volledig was”, aldus de Raad van State.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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