Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KLM doet aangifte vanwege in brand gevlogen powerbank

KLM heeft aangifte gedaan vanwege het incident waarbij in september een powerbank tijdens een vlucht in brand was gevlogen. Door die brand kwam de veiligheid in het geding, stelt de luchtvaartmaatschappij. Hoewel KLM niets wil zeggen over de identiteit van de passagier, is bekend dat het gaat om de powerbank van de voormalige KLM-topman en politicus Camiel Eurlings.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

„Het is gebruikelijk dat KLM aangifte doet bij grove overtredingen van de veiligheidsregels door passagiers waarbij de veiligheid van een vlucht, passagiers en bemanning in het geding is”, meldt KLM.

De brand zou zijn ontstaan tijdens het opladen van de powerbank. Het is tijdens vluchten van KLM verboden om powerbanks op te laden of te gebruiken om het brandgevaar. De luchtvaartmaatschappij zegt aangifte tegen de passagier te hebben gedaan na intern onderzoek naar de gang van zaken.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog niet besloten of het tot vervolging overgaat, laat een OM-woordvoerder weten. Eerder werd bekend dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ook onderzoek doet naar de brand. Het incident gebeurde tijdens een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Het vliegtuig moest door de brand terugkeren naar Schiphol.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties