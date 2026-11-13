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Kindertelefoon bezorgd: 26 procent van de basisschoolkinderen stelt AI vragen die ze aan niemand durven stellen

Meer dan een kwart (26 procent) van de basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 stelt AI ‘soms’ of ‘best vaak’ vragen die ze niet durven stellen aan mensen die ze kennen. Niet aan hun vader of moeder en niet aan de juf of meester. Is dat zorgelijk?

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Dat zoveel kinderen vragen stellen aan AI blijkt uit onderzoek van MediaMasters, Unicef Nederland en de Kindertelefoon. Tijdens de Week van de Mediawijsheid beantwoordden meer dan 165.000 leerlingen vragen over kunstmatige intelligentie. Tieners richten zich tegenwoordig ook veel tot AI. Ook zij kiezen liever voor een chatbot dan hun ouders, zeker als het gaat om financiële vragen.

Volgens de organisaties onderstreept dat “hoe belangrijk het is dat er voor kinderen vertrouwde mensen en plekken beschikbaar blijven waar ze terechtkunnen. En dat voor hen duidelijk is wanneer ze met een mens praten en wanneer met AI”. Gemiddeld vijf keer per week vragen kinderen tussen de 8 en 13 jaar aan de Kindertelefoon of ze met een mens of met AI (kunstmatige intelligentie) praten.

Dat kinderen vragen stellen aan AI ‘is niet verrassend, wel zorgelijk’

“Dat veel jonge kinderen hun vragen eerder met AI delen dan met een mens vind ik niet verrassend, maar wel zorgelijk”, zegt Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon. De organisaties zien risico’s en kansen. Veilige chatbots kunnen kinderen helpen, “maar menselijk contact niet vervangen”, aldus De Wilde.

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“Als kinderen AI om advies vragen, dan moeten we daar alert op zijn, want zo’n antwoord kan onjuist of misleidend zijn. Kinderen kunnen te veel gaan vertrouwen op een chatbot”, zegt een Unicef-woordvoerder. De organisaties raden aan om thuis en in de klas AI-gebruik te bespreken.

Kinderen zien filmpjes waaruit blijkt dat rijk worden makkelijk is

Er werden niet alleen maar vragen over AI gesteld. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 online video’s tegenkomt waarin het lijkt alsof het makkelijk is om rijk te worden. Het merendeel van hen zegt niet te geloven dat ze daardoor rijk kunnen worden. “Dat is positief”, zegt Sarah Hijmans, eindredacteur bij MediaMasters. “Maar als je keer op keer dit soort video’s tegenkomt, kunnen ze toch invloed hebben op hoe je denkt over geld en succes.”

Jonge bellers vertellen de Kindertelefoon regelmatig dat ze online dingen tegenkomen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Denk aan scamberichten waarin geld wordt beloofd, seksuele beelden of geweld. “Wat kinderen online tegenkomen, kan veel indruk maken en misleidend zijn”, zegt De Wilde. “Daarom is het belangrijk dat we als volwassenen betrokken blijven bij hun online leefwereld.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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