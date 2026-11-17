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Jetten wil ‘structurele afspraken’ over financiën en proces

Premier Rob Jetten wil samen met de Tweede Kamer „structurele afspraken maken over het financiële raamwerk voor besluitvorming over begrotingen en belastingen en over de procedurele spelregels”. Dat zei hij in zijn persconferentie na de extra ministerraad op dinsdagochtend.

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Het moet anders, aldus Jetten. „Minder Haags gedoe en interne discussie, meer rust en duidelijkheid.”

De premier had het over een „Scandinavisch model” voor de afspraken. Een groep Kamerleden die over de werkwijze van de Tweede Kamer nadenkt, was onlangs in Scandinavische landen om te kijken hoe een minderheidskabinet kan functioneren. In Denemarken hoorden ze over informele afspraken over bepaalde onderwerpen die meerdere jaren meegaan, schreef NRC.

Buma

Sybrand Buma, vicepresident van de Raad van State, gaat helpen uitzoeken hoe Kamer en kabinet zulke afspraken kunnen maken, zei Jetten.

„Ons doel is om met de constructieve oppositiepartijen te komen tot een gedragen financieel raamwerk en procedurele spelregels, gericht op langjarige stabiliteit en het beter structureren van onderhandelingen over begrotingen en belastingen”, schrijft het kabinet aan de Kamer over het doel van Buma.

Rapport

Hij gaat volgens de brief „zo snel mogelijk” aan de slag en moet binnen een maand zijn rapport afleveren. Hij gaat ook kijken hoe de minderheidscoalitie de afgelopen maanden tot besluiten is gekomen „en hoe dit anders en beter kan worden georganiseerd”.

Dilan Yeşilgöz noemde het minderheidskabinet onlangs een mislukt experiment. Die woorden herhaalt ze nu niet meer. Het werk van Buma ziet ze als een „heel belangrijke stap naar de oplossing van de problemen die we alle drie erkennen”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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