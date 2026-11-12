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Jetten gaat vrijdagochtend praten met vicepremiers

Premier Rob Jetten gaat vrijdagochtend praten met de vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA). Dat zegt hij donderdagavond na de stemmingen over het belastingplan. Coalitiepartij VVD stemde namelijk tegen dat pakket aan belastingen voor volgend jaar, nadat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt.

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Jetten gaat er „alles aan doen” om de coalitie te lijmen, zegt hij desgevraagd. Hij herhaalt dat de coalitie van D66, VVD en CDA „een hele goede combinatie is voor Nederland, waarmee we een aantal dossiers los kunnen trekken”. Hij noemt onder andere woningbouw en stikstof.

Uiteindelijk stemden een aantal kleine partijen uit het midden en aan de linkerkant van de Kamer in met het belastingplan. Het is nog onzeker of dit plan ook kan rekenen op steun van een meerderheid in de senaat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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