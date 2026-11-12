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Redactie Belasting vandaag
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Brekelmans (VVD) wil binnen partij bespreken hoe nu verder

DEN HAAG - Ruben Brekelmans (VVD) met op de achtergrond minister-president Rob Jetten tijdens de voortzetting van het debat over het belastingplan, nadat PRO en Volt een deal hebben gesloten met D66 en het CDA over steun. Het debat werd eerder afgerond, maar wordt opnieuw geopend zodat de Kamer over de deal kan praten. REMKO DE WAAL / ANP
ANP / ANP / Remko de Waal

VVD-fractieleider Ruben Brekelmans wil binnen zijn partij bespreken hoe het nu verder moet met de coalitie. Zijn fractie stemde tegen het belastingplan van het kabinet, nadat D66 en het CDA een deal sloten met PRO en Volt voor steun. Brekelmans vindt de gebeurtenissen van donderdag „ontluisterend”.

„Dit is niet eerder op deze manier voorgekomen”, zei Brekelmans. „Dus ik wil ook goed nadenken over hoe we hier nu mee doorgaan.” Een paar minuten na de stemmingen wilde hij geen „grote besluiten” nemen. Op de vraag of hij nog met zijn coalitiegenoten wil samenwerken, gaf hij geen antwoord.

Dat D66 en CDA een deal met PRO en Volt over aanpassingen aan het belastingplan hadden gesloten, werd woensdag al bekend. Toch zei Brekelmans: „Ik had niet verwacht dat CDA en D66 zo’n enorme afslag over links zouden nemen.”

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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