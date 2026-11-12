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Brekelmans (VVD) wil binnen partij bespreken hoe nu verder

VVD-fractieleider Ruben Brekelmans wil binnen zijn partij bespreken hoe het nu verder moet met de coalitie. Zijn fractie stemde tegen het belastingplan van het kabinet, nadat D66 en het CDA een deal sloten met PRO en Volt voor steun. Brekelmans vindt de gebeurtenissen van donderdag „ontluisterend”.

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„Dit is niet eerder op deze manier voorgekomen”, zei Brekelmans. „Dus ik wil ook goed nadenken over hoe we hier nu mee doorgaan.” Een paar minuten na de stemmingen wilde hij geen „grote besluiten” nemen. Op de vraag of hij nog met zijn coalitiegenoten wil samenwerken, gaf hij geen antwoord.

Dat D66 en CDA een deal met PRO en Volt over aanpassingen aan het belastingplan hadden gesloten, werd woensdag al bekend. Toch zei Brekelmans: „Ik had niet verwacht dat CDA en D66 zo’n enorme afslag over links zouden nemen.”

ANP

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