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Melk en vlees leveren boeren steeds minder op: andere landbouwproducten laten een opvallende prijsstijging zien

Boeren in Nederland staan steeds meer onder financiële druk. De prijzen die zij voor hun producten ontvangen, dalen, terwijl de kosten voor het draaiende houden van hun bedrijf juist blijven stijgen. Zo zijn boeren steeds meer geld kwijt aan belangrijke benodigdheden zoals brandstof, veevoer en kunstmest.

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Hierdoor wordt het voor veel agrarische ondernemers lastiger om hun bedrijf winstgevend te houden. De combinatie van lagere opbrengsten en hogere bedrijfskosten zet hun inkomen onder druk: dit is er precies aan de hand met de steeds oplopende prijzen, en tegelijkertijd minder winstgevende producten voor boeren.

Vooral melkveehouders en varkensboeren verdienen minder

De prijzen die boeren voor hun producten ontvangen, zijn inmiddels voor het derde kwartaal achter elkaar gedaald. In het derde kwartaal kregen landbouwbedrijven gemiddeld 5,7 procent minder betaald voor hun producten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral melkveehouders en varkensboeren kregen te maken met flinke prijsdalingen. De opbrengst van melk lag bijna een kwart lager dan een jaar geleden. Ook de prijs van varkens daalde fors, met 25,8 procent. Daarnaast leverden eieren 20,1 procent minder op dan in dezelfde periode vorig jaar, schrijft NU.nl.

Stijgende kosten voor energie, machines en veevoer

Tegelijkertijd kregen boeren te maken met stijgende bedrijfskosten. Zo werden energie en brandstoffen bijna 40 procent duurder. Deze kosten zijn onder andere nodig voor het gebruik van landbouwmachines, zoals tractoren, en het verwarmen van stallen. Ook de prijzen van veevoer en meststoffen namen toe.

Toch geldt deze ontwikkeling niet voor alle agrarische bedrijven. Boeren die zich bezighouden met plantaardige producten zagen hun inkomsten juist stijgen. Akkerbouwers en tuinders ontvingen in het derde kwartaal gemiddeld 11 procent meer voor hun producten.

Deze producten deden het verrassend goed

Ook aardappelen brachten opvallend meer op: na twee kwartalen waarin de prijs zakte, kregen boeren in het derde kwartaal bijna de helft meer voor hun aardappelen. In het eerste kwartaal brachten aardappelen bijvoorbeeld nog 60,4 procent minder op dan een jaar daarvoor. Inmiddels zijn ook de prijzen van uien, sla en kool gestegen.

Van alle plantaardige producten leverde alleen fruit minder op in het afgelopen kwartaal. Volgens het CBS komt dat vooral doordat appels goedkoper waren.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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