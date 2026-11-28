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Op steeds meer plekken mogen mensen vuurwerk afsteken

Het aantal plekken waar mensen tijdens de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken, neemt snel toe. Gemeenten hebben inmiddels zeker 36 ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod verleend. Sinds begin vorige week zijn minstens 22 aanvragen goedgekeurd.

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Vrijwel alle verleende ontheffingen zijn in het noorden en oosten van het land. Zo zijn er drie gemeenten waar op vijf plekken vuurwerk mag worden afgestoken. Alle aanvragen daar zijn goedgekeurd. De Drentse gemeente Borger-Odoorn heeft toestemming gegeven voor vuurwerk in de dorpen Nieuw-Buinen, Drouwenerveen, Exloo, Odoorn en Valthe. Noardeast-Fryslân staat het afsteken van vuurwerk toe in de dorpen Blije, Easternijtsjerk, Marrum, Reitsum en Ternaard. Opsterland heeft ontheffingen verleend aan verenigingen in Gorredijk, Tijnje, Langezwaag, Terwispel en Luxwoude.

Tytsjerksteradiel in Friesland en Westerkwartier in Groningen hebben beide vier van de vier aangevraagde ontheffingen verleend. In de gemeenten Midden-Drenthe en Coevorden (Drenthe) en Stadskanaal (Groningen) hebben drie groepen toestemming gekregen om vuurwerk af te steken.

Landelijk vuurwerkverbod

Het is niet bekend hoeveel aanvragen in totaal zijn ingediend. Het ANP telt zeker tachtig aangevraagde ontheffingen, maar niet alle gemeenten hebben informatie daarover verstrekt, dus het werkelijke aantal kan hoger zijn. Voor zover bekend zijn vijf aanvragen ingetrokken. Een aanvraag is afgewezen, in de gemeente Barneveld, „omdat deze niet voldeed aan de voorwaarde dat een ontheffing alleen kan worden aangevraagd door een vereniging of stichting”.

Bij de komende jaarwisseling is het afsteken van consumentenvuurwerk landelijk verboden. Mensen mogen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Onder bepaalde voorwaarden kunnen gemeenten wel toestemming geven om toch vuurwerk af te steken. Mensen moeten dan een vereniging of een stichting vormen en geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Ook moeten ze aantonen dat ze een band hebben met de plaats waar ze het vuurwerk willen afsteken. Dan mogen ze maximaal 200 kilo vuurwerk hebben. Afstekers mogen niet onder invloed van drank of drugs zijn. Daarnaast moeten organisatoren een veiligheidsplan hebben en twee getrainde supervisors inschakelen. Voor elke soort vuurwerk moeten toeschouwers een andere afstand bewaren, maar minstens 15 meter.

Verreweg de meeste gemeenten, ruim 280, verstrekken sowieso geen ontheffingen. Dat is ongeveer 82 procent van de gemeenten. In 55 gemeenten is dat wel mogelijk. Van die gemeenten kregen zeventien echter geen enkele aanvraag binnen. Daar mag dus alsnog geen consumentenvuurwerk worden afgestoken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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