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Teun (37) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Zelfs als je op de bank zit, kun je gelukkig zijn’

Waar de een vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn, wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: Teun (37), die het financieel goed heeft, maar zich ook realiseert dat geluk in andere, kleinere dingen zit.

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Naam: Teun (37)

Beroep: client service director

Woonsituatie: getrouwd en vader van drie kinderen (6, 4 en bijna 2 jaar)

Netto-inkomen maand: “Houd ik liever privé.”

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

“Mijn pa was vroeger hypotheekadviseur en actief in de bankwereld. Hij was dus wel realistisch over geld. Zo ben ik ook opgevoed, met het gegeven dat dingen geld kosten en dat je je euro maar één keer kunt uitgeven. Op het moment dat je geld hebt, welteverstaan – lenen is dus ook onverstandig.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

“Nou, mijn vader paste zijn principes ook in de praktijk toe, want in mijn jonge jaren kreeg ik bijvoorbeeld 15 euro voor drie weken vakantie. Ik mocht dan zelf beslissen hoe en wanneer ik dat besteedde. Ook kreeg ik zakgeld, en later kleedgeld. Als tiener was dat trouwens een harde les, want ik hield nogal van merkkleding, haha. Wel leerde ik daardoor onderscheid maken in spullen die ik écht wilde of niet. Of dat ik bijvoorbeeld beter kon wachten tot het uitverkoop was.

Verder werd ik van jongs af aan gestimuleerd om een bijbaantje te nemen. Eerst sjouwde ik in de weekenden spullen voor een opvang voor gehandicapten, later had ik een classic bijbaantje in de supermarkt. Ha, en ik was ook nog jarenlang sterretjesmonteur bij een grote speler op de automarkt.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

“Ook nu komt het woord ‘realistisch’ in me op. Ik denk dat ik best gelukkig mag zijn met de financiële situatie die mijn vrouw en ik hebben verworven als gezin. We werken allebei hard en houden daar een mooi centje aan over. Soms moet ik me daar wel bewuster van zijn. Misschien denk ik er te makkelijk over: we kunnen bijna alles doen wat we willen en hebben eerder een gebrek aan tijd dan aan geld. Tegelijkertijd wil ik mijn eigen kinderen het juiste sentiment meegeven. Het idee dat niet alles zomaar komt aanwaaien. Dat is alleen een stuk lastiger in deze consumptiemaatschappij. Dat geldt net zo goed voor ons, want wij boeken ook een weekendje hier of gaan uit eten daar. Superleuk, maar het geeft een wat vertekend beeld. Resumé: ik denk dat er in die zin meer realisme kan zijn over geld, en dat ik daar zelf ook meer mee bezig moet zijn.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

“Absoluut, ik was vroeger juist heel bang om geld uit te geven. Dat begon zo rond mijn achttiende, toen ik zelf meer moest gaan betalen. Mijn ouders hadden wel een potje voor me gespaard en ook mijn studie hoefde ik niet zelf te bekostigen, maar toch voelde ik een soort angst – het idee dat ik het nu alleen moest doen. Ik herinner me nog goed dat ik een keer in de voetbalkantine stond en twijfelde over een flesje AA, maar toch mijn waterflesje maar bijvulde. Inmiddels heb ik dat meer losgelaten en leef ik comfortabeler, misschien zelfs iets te gemakzuchtig.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

“Nooit, gelukkig. Al hebben we wel ons huis verbouwd en verduurzaamd – met zo’n warmtepomp spreek je snel je reserves aan. En terwijl ik dit zeg, denk ik: wat een luxeprobleem.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

“Absoluut, dat doen mijn vrouw en ik ook. Zo sparen we voor de kinderen: één potje voor als ze oud genoeg zijn om er zelf iets mee te doen, plus een potje voor uitgaven in de komende jaren. Schoolkosten, een nieuwe fiets als ze naar de middelbare gaan, of misschien een buitenlandse studie… Door nu alvast dat geld opzij te zetten, hoeven we op het moment zelf niet ineens een groot bedrag aan te spreken. Dat geeft rust.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

“Prikkelende stelling, haha. In algemene zin denk ik van wel, want het lijkt me niet prettig om geldzorgen te hebben. Al denk ik dat dat gevoel alleen de eerste drie maanden zo is – en dat het daarna een soort standaard wordt. In geld an sich zit het geluk dus niet; het gaat er vooral om wat je ermee doet.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

“Op een gegeven moment is het wel mooi geweest, denk ik. Het ligt er natuurlijk ook aan wat je met dat geld doet. Als je al 100 miljoen hebt en je krijgt er elk jaar 10 miljoen bij, dan zijn je mogelijkheden eindeloos, maar ben je dan gelukkig? Ik weet het niet. Met minder geld kun je misschien veel gelukkiger zijn dan een Elon Musk. Die man heeft zóveel geld dat hij niet weet wat ermee te doen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

“Honderd procent. Ik word heel blij als ik vrienden op visite krijg en we extra boodschappen kunnen doen om iets bijzonders op tafel te zetten. Om dat met ze te delen. Dat geldt ook voor cadeaus geven; het is fijn als je iemand blij kunt maken met iets. De ene keer kost dat meer dan de andere keer, maar zelfs dat maakt niet uit: als diegene er gelukkig van wordt, is dat het meer dan waard.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

“Deels wel, dus. Maar ik denk vooral dat je dingen moet doen die je gelukkig maken. Dat zit ook in kleine dingen, zoals een picknick in het park met mijn kinderen. Cabaretier Jochem Myjer zei het ooit heel mooi in een interview. Hij legde uit dat geluk geen gradatie heeft en dat hij van één keer Carré net zo gelukkig wordt als van een lokaal theater. En dat wandelen op de Malediven net zo fijn is als op de Veluwe. Het kwam er kortweg op neer dat je simpelweg óók gelukkig kunt zijn als je op de bank zit. Dat dat misschien wel het hoogst haalbare is. Vond ik heel inspirerend.”

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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