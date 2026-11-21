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Actiegroep tegen Zwarte Piet bekogeld met eieren in Arnemuiden

Demonstranten van antiracisme-actiegroep ‘Zeeland kan het’ zijn zaterdag in Arnemuiden bekogeld met eieren. De betogers waren naar de Zeeuwse plaats gekomen uit protest tegen de aanwezigheid van zwartgeschminkte pieten bij de sinterklaasintocht.

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De Mobiele Eenheid stond bij het demonstratievak tussen de actievoerders en inwoners die tegen de komst zijn van de actiegroep. Een onbekend aantal mensen gooide vanaf de andere kant van het vak met eieren, zag een ANP-verslaggever.

Het groepje van zes actievoerders arriveerde iets voor 14.00 uur met een touringcar in Arnemuiden en vertrok ruim een half uur later weer. Bij vertrek werd ook de bus bekogeld met eieren. Op het moment dat Sinterklaas voorbijkwam, klonk er vanuit het publiek hard applaus om het protest te overstemmen. De actievoerders riepen onder meer: „Arnemuiden, schaam je”.

De demonstranten waren niet zoals aangekondigd bij de intochten in Axel en Goes. Volgens de PZC waren bij de intocht in Axel naast roetveegpieten ook zwarte pieten te zien. In Goes waren volgens de krant bijna alleen roetveegpieten.

Een woordvoerder van de gemeente Middelburg zegt dat de intocht in Arnemuiden een initiatief van inwoners was. De gemeente staat dat toe, maar stuurt geen burgemeester of wethouder om Sinterklaas te verwelkomen als er zwartgeschminkte pieten meelopen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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