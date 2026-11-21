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Mexico arresteert beruchte drugsbaas met hulp van VS

Mexico heeft een beruchte drugsbaron opgepakt, die op de lijst van de tien meest gezochte personen van de FBI stond. Dat heeft de Mexicaanse regering bekendgemaakt, schrijft The New York Times. De arrestatie is samen met Amerikaanse inlichtingendiensten gedaan.

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Het gaat om Fausto Isidro Meza Flores, ook wel bekend als „El Chapo Isidro”. Hij was een van de machtigste drugshandelaren in Sinaloa, meldt de krant. De arrestatie wordt gezien als een belangrijk succes van Mexico in de strijd tegen criminele organisaties.

De operatie zorgde voor veel chaos in de noordelijke stad Guasave. Volgens lokale media werden er vrijdagavond meerdere vrachtwagens in brand gestoken en klonken er schoten in verschillende wijken. De regering riep mensen op binnen te blijven. Een honkbalwedstrijd werd stilgelegd toen er schoten klonken. Op video’s op sociale media is te zien dat fans dekking zochten en spelers het veld verlieten.

ANP

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