Locoburgemeester Den Haag verbiedt mars ‘Wij zijn het volk’
Demonstranten die bij het Malieveld staan, mogen hun geplande mars door Den Haag niet beginnen. Dat heeft locoburgemeester Richard de Mos besloten. „Vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding heeft de locoburgemeester de aanwijzing gegeven dat de demonstratie ‘Wij zijn het volk’ alleen op het Malieveld plaatsvindt”, aldus de gemeente Den Haag.
Vooraan bij het Malieveld staan een paar honderd demonstranten en relschoppers. Zij scanderen antisemitistische leuzen als ‘Hamas Hamas Joden aan het gas’ en ‘verbrand joden, want joden branden het best’.
ANP-verslaggevers zien hoe de politie wordt bekogeld met voorwerpen, vuurwerk en rookbommen. Ook breken relschoppers houten stokken in twee om naar agenten te gooien.
De groep wordt door de ME omsingeld. Op het Spuiplein staat een tegendemonstratie. Zij krijgen de oproep om Den Haag niet via het Centraal Station te verlaten. Dat is namelijk dicht bij het Malieveld.
ANP