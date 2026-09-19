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Demonstranten gebruiken geweld op Malieveld, ME grijpt in

Demonstranten op het Malieveld hebben geweld gebruikt en vuurwerk gegooid. Daarom is de Mobiele Eenheid begonnen met ingrijpen, zien ANP-verslaggevers. De ME heeft de demonstranten van het ‘Wij zijn het volk’-protest teruggedrongen naar het pad vooraan het Malieveld, zodat zij niet de naastgelegen A12 op kunnen of het centrum in trekken.

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Enkele aanwezigen dragen gezichtsbedekkende kleding en gooien vuurwerk naar de ME’ers. Die hebben een schild en wapenstok gereed en staan op linie. Ook staan er twee waterwerpers.

De organisatie van het extreemrechtse protest had aanvankelijk een mars door Den Haag gepland. Voor het Malieveld wordt omgeroepen dat deze niet mag aanvangen zolang er gezichtsbedekkende kleding wordt gedragen en er vuurwerk wordt afgestoken.

Demonstranten proberen zich te verzamelen om toch een mars te mogen lopen. Ze houden vlaggen zoals de prinsenvlag en vlaggen met neonazistische symboliek omhoog. Ook schreeuwen ze leuzen zoals „witte mannen vooraan” en „AZC weg ermee”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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