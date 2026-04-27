Koningsdag wordt gevierd op vrijmarkten en festivals

Nederland kleurt maandag oranje voor Koningsdag. Op veel plaatsen waren mensen al vroeg in de weer om een plaats te bemachtigen op de vrijmarkt. Ook zijn er in het hele land diverse evenementen.

Zo worden in onder andere Amsterdam, Breda, Eindhoven, Groningen en Maastricht festivals georganiseerd. Het Noord-Hollandse Laren was het decor voor het daar traditionele ringsteken op Koningsdag, is te zien bij NH Nieuws. Ook in het Utrechtse Eemnes en het Zeeuwse Tholen wordt deze traditionele paardensport, ook wel ringrijden genoemd, op Koningsdag beoefend.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen bezocht maandagochtend de vrijmarkt op de Frederik Hendriklaan in het Statenkwartier. Daar liet hij bij een kraampje van kinderen enkele nagels lakken, zo is te zien op zijn Instagram-account.

In Amsterdam is het op Koningsdag altijd erg druk. In de gemeente gelden dit jaar strengere regels, omdat Koningsdag in de hoofdstad volgens burgemeester Femke Halsema was uitgegroeid tot een „moeilijk beheersbaar openluchtfestival”.

