Willem-Alexander sluit ‘onvergetelijke Koningsdag’ in Dokkum af

Koning Willem-Alexander heeft de viering van Koningsdag in de Friese stad Dokkum afgesloten. Aan het einde van het programma sprak hij van een „onvergetelijke dag” en bedankte hij alle betrokkenen.

„Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven die mogelijk was”, zei de koning tegen „de burgemeester, de commissaris en iedereen in Dokkum, Noardeast-Fryslân en Friesland”.

„Veertig jaar geleden wist ik niet hoe snel ik weer weg moest uit Dokkum”, blikte de koning terug. Willem-Alexander deed in 1986 mee aan de Elfstedentocht, die langs Dokkum loopt. „Maar deze keer zou ik niets liever willen dan nog eens terugkomen om hier weer te schaatsen. Het is zo mooi in deze prachtige stad.”

Prinses Ariane

De koning sloot zijn toespraak af met de woorden „Fryslân boppe”, wat betekent „Friesland bovenaan”.

Tijdens het bezoek aan Dokkum probeerde de koninklijke familie onder meer Friese sporten als kaatsen en fierljeppen. Willem-Alexander, Máxima en prinses Ariane schaatsten op een ijsbaantje, terwijl de prinsessen Amalia en Alexia vanaf de kant toekeken. Verder deed de koninklijke familie mee aan een quiz over de Friese taal en identiteit. Amalia won daarmee een insectenhotel in de vorm van een paleis.

‘Iedereen een steentje bijdragen’

Ariane maakte tijdens de viering bekend dat ze volgend jaar Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gaat studeren aan de Technische Universiteit (TU) in Delft. „Ik ben heel blij dat ik ben toegelaten”, vertelde Ariane aan de NOS. „Het is een enorme kans waar ik erg dankbaar voor ben.” De jongste dochter van Willem-Alexander en Máxima heeft momenteel een tussenjaar.

Haar oudste zus Amalia is actief bij Defensie. „Ik ben momenteel bezig bij de luchtmacht en dat zijn echt superleerzame dagen. Ik vind het echt een ontzettend mooie manier om zo Defensie te mogen leren kennen. En het zal ook echt niet bij de luchtmacht blijven”, vertelde ze. Máxima heeft zich aangemeld als reservist bij de Koninklijke Landmacht. Volgens de koningin moet „iedereen een steentje bijdragen” als het oorlog is, „niet alleen maar degenen die reservist zijn. We zijn bezig om toch de weerbaarheid van Nederland te vergroten.”

ANP

