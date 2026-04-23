Voor het eerst in 5 jaar minder drugslabs, dumpingen gehalveerd

De politie ontdekte vorig jaar voor het eerst in vijf jaar minder drugslabs. In 2025 ging het om 142 plekken waar synthetische drugs, heroïne, cocaïne of een combinatie daarvan werden geproduceerd. Een jaar eerder werd een recordaantal van 167 labs ontdekt. Ook het aantal dumpingen van drugsafval daalde flink. Vorig jaar trof de politie 117 dumpingen van drugs aan. Bijna de helft minder dan een jaar eerder.

Met name in het begin van het jaar werden minder drugslabs ontdekt. Volgens de politie komt dit mogelijk door strengere regels in China, waardoor er minder grondstoffen beschikbaar waren om in Nederland drugs te maken. Tegelijkertijd verplaatsen Nederlandse criminelen hun labs vaker naar landen als België, Duitsland en Spanje. Deze landen zien juist een stijging van het aantal opgerolde drugslabs, vaak met hulp of aansturing uit Nederland. De daling in dumpingen komt mogelijk doordat er nu meer labs zijn die drugs alleen bewerken, wat veel minder afval oplevert. Daarnaast bewaren criminelen het weinige afval dat er is steeds vaker op de locatie zelf.

Het aantal drugslabs in woonwijken neemt verder toe. In 2024 werd 58 procent van de locaties ontdekt in een woonwijk. Vorig jaar trof de politie bijna tweederde van de labs aan in woonwijken. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. „In dichtbevolkte omgevingen worden productieprocessen uitgevoerd in woningen en appartementen, wat leidt tot gevaarlijke situaties”, zegt portefeuillehouder drugs bij de politie Paul Entken. Zo moest in maart vorig jaar een wooncomplex in Heemstede worden ontruimd nadat er een hevige brand was uitgebroken in een appartement. Uit onderzoek bleek dat de brand was ontstaan tijdens de productie van methamfetamine.

Hennepkwekerijen

De politie ontdekte de meeste labs in Zuid-Holland. Daar werden 37 labs opgerold. Wel daalde het aantal hier flink: in 2024 werden hier nog 51 drugslabs ontdekt. Ook in Noord-Brabant nam dit aantal flink af, van 38 in 2024 naar 24 vorig jaar. In de helft van de provincies nam het aantal juist toe.

Het aantal ontmantelde hennepkwekerijen neemt weer verder af. Volgens de politie komt dit onder meer door de lage prioriteit en politiecapaciteit. Ook wordt er volgens de politie steeds meer hennep illegaal ingevoerd vanuit het buitenland. Zo onderschepte de douane vorig jaar 65.500 kilo, vier keer zoveel cannabis als in 2024, vooral uit landen waar de productie legaal is, zoals Canada.

