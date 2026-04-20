Meisje doodgestoken in woning Blerick, man en vrouw vast

Een meisje is maandagochtend omgekomen door een steekincident in een woning aan de Elzenstraat in het Limburgse Blerick, meldt de politie. Een man en vrouw, de bewoners van het pand, zijn opgepakt.

De politie wil niets zeggen over de relatie tussen de minderjarige en de verdachten. „De politie doet volop onderzoek naar de toedracht van dit heftige incident.”

Op beelden is te zien hoe de omgeving bij de woning is afgezet. Blerick hoort bij de gemeente Venlo. De melding van het steekincident kwam rond 06.30 uur binnen.

ANP

