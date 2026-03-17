Privacylek op veel gemeentesites: persoonsgegevens in handen van big tech-bedrijven

Nederlandse gemeentesites delen onze persoonsgegevens met big tech-bedrijven uit de Verenigde Staten. Dat gebeurt – zonder toestemming – bij 207 van de 342 websites van gemeenten.

De Telegraaf en website-privacybedrijf Nixon Digital deden een inventarisatie en kwamen tot het forse aantal. Veel gemeenten wisten niet dat persoonsgegevens werden gedeeld en stellen meteen maatregelen te hebben getroffen.

Privacy en persoonsgegevens die op straat komen te liggen, zijn de laatste tijd volop in het nieuws. Onlangs was er een enorme hack bij telecomprovider Odido, waardoor data van miljoenen Nederlanders op het dark web belandden.

Persoonsgegevens delen mag alleen met toestemming

Volgens De Telegraaf worden IP-adressen van bezoekers van gemeentesites doorgestuurd naar techreuzen Google, Microsoft en Meta. Om persoonsgegevens te delen, moeten gemeenten toestemming vragen of de sitebezoekers informeren. Dat gebeurt niet. Als een bedrijf je IP-adres heeft, kan je locatie bij benadering worden ‘gezien’. Ook kunnen je online activiteiten worden gevolgd.

Dacht je op een site van een gemeente dus even anoniem informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op te zoeken, dat zit je ernaast. Bij ruim 60 procent van de Nederlandse gemeenten is dat dus aan de hand.

Cookiebanner houdt het niet tegen

Dat je persoonsgegevens worden gedeeld, komt doordat gemeenten bijvoorbeeld YouTube, Google Analytics, Google Maps, LinkedIn, Facebook of Instagram op de site gebruiken. Die diensten zijn van de genoemde techbedrijven Google, Microsoft en Meta. De onbeschermde websites maken daardoor automatisch verbinding met de Amerikaanse servers. Van de 342 Nederlandse gemeenten, gebruiken er 119 een cookiebanner. Maar dat houdt het delen van de persoonsgegevens niet tegen.

Volgens privacy-expert Marcel van Rijn gaat het hier niet om onwil, maar om onwetendheid bij gemeentes. „De meeste gemeenten weten niet dat het laden van een YouTube-video of een Google-lettertype al data naar de VS stuurt.”

Het hele artikel van De Telegraaf lees je hier.

