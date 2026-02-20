Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Staat hoeft Corné H. geen voorrang te geven op plek tbs-kliniek

De Staat hoeft Corné H., die is veroordeeld voor een gijzeling in Ede in 2024 en onlangs medewerkers in de gevangenis in Vught gijzelde, geen voorrang te geven op een plek in een tbs-kliniek. Dit heeft de rechter vrijdag geoordeeld in een zaak die door de advocaten van H. was aangespannen. H. staat op een wachtlijst.

De man wacht ruim een jaar op een plek in een kliniek en in die tijd hebben meerdere gewelddadige incidenten plaatsgevonden. Hij verwondde zichzelf en op 5 december 2025 gijzelde hij meerdere medewerkers in Vught.

Eerder bleek al dat H. autisme en PTSS heeft en stemmen hoort. Zijn advocaten, die voor de gijzeling in Vught al waarschuwden voor een „dergelijk incident”, noemen hem onberekenbaar.

Tekortschieten Staat

Tijdens de behandeling van dit kort geding twee weken geleden werd benoemd dat er 273 mensen in afwachting zijn van een plek in een tbs-kliniek. De rechter stelt vast dat het tbs-systeem „volledig is vastgelopen”. De Staat werkt aan oplossingen, maar het lijkt er volgens de rechter niet op dat dat snel voor plek zorgt. Omdat de Staat tekortschiet tegenover álle wachtenden, zo schetst de rechter, kan dit niet zorgen voor voorrang voor Corné H.

Volgens de advocaten van H., Petra Breukink en Jan-Jesse Lieftink, „overheerst teleurstelling” bij hun cliënt, schrijven ze. In de uitspraak zien ze „voldoende reden om hoger beroep te overwegen en te blijven vechten voor het vastgelopen systeem en het individu dat zo geraakt wordt door dit specifieke overheidsfalen”.

ANP

