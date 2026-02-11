Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verdachte moord op Lisa heeft bekend

De 22-jarige Chris Jude, die verdacht wordt van de moord op Lisa (17) in augustus vorig jaar, heeft bekend. Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend tijdens een tweede inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam. Ook de andere feiten waarvan hij wordt verdacht heeft Jude bekend.

Naast de moord op Lisa (17) op 20 augustus in Duivendrecht, wordt hij ook verdacht van een verkrachting van een vrouw op de Weesperzijde in Amsterdam en een poging tot verkrachting op 10 augustus 2025, eveneens op de Weesperzijde.

De voorzitter van de rechtbank vroeg Jude aan het begin van de zitting of het klopt wat de officier van justitie hem verwijt. Ja, was daarop zijn antwoord.

Bang

Chris Jude is de naam die de man tot dusver heeft opgegeven. Het is vermoedelijk niet zijn echte naam; zijn identiteit staat nog steeds niet vast.

Tijdens verhoren bij de politie heeft de verdachte aangegeven dat hij zich niet kon herinneren wat hij had gedaan. In recente verhoren heeft hij gezegd dat dat niet klopt. Hij had dat gezegd omdat hij „bang was om over de feiten te verklaren”, aldus de officier van justitie. „Hij was er nog niet klaar voor.” In de laatste verhoren heeft hij alles bekend.

Poging tot verkrachting

De poging tot verkrachting heeft het OM onlangs aan de aanklacht toegevoegd. Jude viel de vrouw aan op straat, terwijl zij van haar werk naar huis wandelde. Hij greep de vrouw van achteren beet, gooide haar op de grond en ging bovenop haar liggen. Een fietser stopte en ging een woordenwisseling met de verdachte aan. Jude probeerde hem te slaan. De vrouw kreeg een vuistslag in haar gezicht. De politie pakte de zaak aanvankelijk op als straatroof. Na de verkrachting op de Weesperzijde kwam deze poging als zodanig in beeld.

Het onderzoek is volgens het OM bijna afgerond. De verdachte gaat in maart naar het Pieter Baan Centrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Volgens zijn advocaten heeft de man al zijn hele leven last van stemmen in zijn hoofd.

Stemmen

Ook in de politieverhoren heeft hij dat gezegd. Op 10 augustus vertelden de stemmen dat hij met een vrouw naar bed moest om naar de hemel te gaan. Die stemmen zouden hem ook hebben gezegd dat hij iemand moest verkrachten. Dat mislukte op 10 augustus; op 15 augustus slaagde hij daar wel in, maar kwam hij naar eigen zeggen niet in de hemel. Daarop zouden de stemmen hem hebben gezegd dat hij iemand moest vermoorden. Die opdracht zou Lisa fataal zijn geworden.

De volgende inleidende zitting is op 30 april.

ANP

