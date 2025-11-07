Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kiesraad heeft duidelijkheid: aantal zetels D66 en PVV is nu definitief

D66 heeft de meeste stemmen gekregen bij de Tweede Kamerverkiezingen vorige week. De partij komt met 26 zetels in de Kamer. De PVV van Geert Wilders heeft evenveel zetels. Het verschil tussen de twee partijen is 29.668 stemmen.

De VVD komt met 22 leden in de Tweede Kamer, GroenLinks-PvdA krijgt 20 zetels en het CDA 18. Nieuw Sociaal Contract verdwijnt uit de Tweede Kamer, 50PLUS keert met 2 zetels juist terug.

Verder krijgt JA21 9 zetels, Forum voor Democratie 7 en de BoerBurgerBeweging 4. SP, DENK, de Partij voor de Dieren, SGP en de ChristenUnie hebben elk 3 zetels in de nieuwe Kamer. Volt wordt de kleinste fractie met 1 zetel.

Meer vrouwen in de Kamer

Vijf kandidaten komen dankzij voorkeursstemmen in de Tweede Kamer. Ze stonden eigenlijk te laag op de kandidatenlijsten, maar kregen toch een zetel dankzij de stemmen die ze zelf kregen. Het gaat om Fatihya Abdi, Mikal Tseggai, Lisa Vliegenthart en Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA en Marieke Vellinga-Beemsterboer van D66. De groep Stem op een Vrouw had opgeroepen om te stemmen op vrouwen die door hun plek op de lijst mogelijk naast een zetel zouden grijpen. Dat zou moeten helpen om meer vrouwen in de Kamer te krijgen.

De Kiesraad keek alleen naar de stemmen die partijen en kandidaten hebben gekregen. Zo telt Frans Timmermans als verkozen, ook al kondigde hij na de exitpolls zijn vertrek aan als leider van GroenLinks-PvdA. Koen Castelein (D66) kiest ervoor om wethouder in Hattem te blijven. Zij kunnen afzien van hun zetel en worden dan vervangen.

Overeenstemming met prognose ANP

De Kiesraad heeft vrijdag de uitslag van de verkiezingen bevestigd. Die komt overeen met de definitieve prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP.

De nieuwe leden van de Tweede Kamer worden komende woensdag geïnstalleerd.

ANP

