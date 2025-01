Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advocaten Taghi wraken gerechtshof in Marengo-zaak

De advocaten van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi hebben vandaag het gerechtshof gewraakt. Het hof wees hun verzoek af om zestien maanden voorbereidingstijd te krijgen om het omvangrijke dossier te bestuderen. Het hof oordeelde dat de inhoudelijke behandeling eind dit jaar kan beginnen. Volgens de advocaten van Taghi is daarmee de schijn van vooringenomenheid gewekt en daarop wraakten ze het hof.

Het is nog niet duidelijk wanneer de wrakingskamer zich over dit verzoek gaat buigen. Als het wrakingsverzoek terecht blijkt, moeten nieuwe rechters de strafzaak gaan behandelen. Als het wordt afgewezen, kan de zaak verder.

Marengo-zaak: 80.000 pagina’s

Advocaten Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy namen eind vorig jaar de verdediging over. Zij vroegen toen tijd om het „gigantische dossier, dat meer dan 80.000 pagina’s beslaat” in deze strafzaak over meerdere moorden, tot zich te nemen. Het hof oordeelde dat de verdediging uiteraard voldoende tijd moet worden gegund, „maar daarbij spelen meer factoren een rol dan het aantal dossierpagina’s dat door de verdediging is geteld”. De voortgang van de megazaak, met in totaal veertien verdachten, moet daarbij namelijk ook in acht worden genomen. Volgens het hof mag van de advocaten worden verwacht dat zij „zaaksinhoudelijke accenten” leggen: het hele dossier hoeft nog niet helemaal gelezen te zijn, als bijvoorbeeld de kroongetuige wordt gehoord.

Taghi (47) zat sinds half juli zonder rechtsbijstand nadat zijn toenmalige raadsman Michael Ruperti de verdediging had neergelegd. Hij had in 2023 met twee collega’s de verdediging van Taghi op zich genomen na de arrestatie van diens advocaat Inez Weski.

Het hof benoemde de „allesbehalve rimpelloze” continuïteit bij de verdediging van Taghi. „Daarom heeft het hof de verdediging ten overvloede erop gewezen dat een professionele verdediging ook inhoudt dat de eigen praktijkvoering daarop toereikend zal worden ingericht, en dat de verdediging zich daarvan rekenschap geeft.”

Taghi en twee medeverdachten zijn begin vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De strafzaak Marengo is momenteel in de voorbereidende fase van het hoger beroep.

