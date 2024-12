Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS belooft per ongeluk aan duizenden mensen een privékok aan huis, in plaats van aan één

Blij met de NS? Ja, het klinkt misschien onvoorstelbaar, maar duizenden mensen waren het dit weekend echt. Zij ontvingen een mail van de NS dat ze een vijfgangendiner hadden gewonnen, geheel verzorgd door een privéchef aan huis. Het bleek echter om een knullige fout bij de NS te gaan.

Eén persoon had volgens het Algemeen Dagblad de e-mail moeten ontvangen, en niet 6000…

Op het reizigersforum van de NS en op sociale media is het voorval het gesprek van de dag. „Vannacht helemaal blij. Een chef aan huis gewonnen die een diner voor zes personen komt koken. Wat een luxe!”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.



Vannacht helemaal blij. Een chef aan huis gewonnen die diner voor 6 personen komt koken. Wat een luxe! Maar helemaal echt vertrouwde ik het niet. Het ging al eerder mis bij @NS_online #wintercity En helaas, er blijken duizenden winnaars te zijn. Foutje bedankt dus? Enorm balen! — Margje aka Toet❤️🧡💛💚💙💜 (@ToetTwit) December 14, 2024

„Ik zag het al helemaal zitten mijn ouders te kunnen verrassen na een moeilijke tijd”, vervolgt iemand op het reizigersforum. Een ander voegt toe: „Ik was ook helemaal blij. Ik had mijn vrienden al opgetrommeld.”

Fout

Maar helaas: een vijfgangendiner met chefkok zullen deze mensen van de NS in ieder geval niet krijgen.

„Er had een bevestigingsmail verstuurd moeten worden voor deelname aan de actie van de dag daarvoor. Maar door een technische fout werd de prijsmail over de privékok naar 6000 adressen verstuurd”, zegt de NS tegen de NOS. „Ik kan me voorstellen dat het slordig overkomt. We gaan wel gewoon door met de Wintercity-actie.”

Reizigers zien bijvoorbeeld een ‘excuusdiner’ wel zitten. Met lange tafels op een centraal station, zoals Utrecht Centraal. „Maar dan wel met iets beters dan een klef broodje.” Vooralsnog zijn hier echter geen plannen voor.

