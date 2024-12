Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een heel gelukkig 2025, maak er een prachtig jaar van!

Het eerste kwart van de eeuw zit er bijna op en Metro gaat natuurlijk het jaar uit met een welgemeend gelukkig nieuwjaar! Voor onze lezers, voor iedereen: een heerlijk, liefdevol, fijn en succesvol 2025 toegewenst.

Mocht je dit voor het knallen van het vuurwerk en de champagnekurken lezen, dan wensen we je als redactie van Metro uiteraard ook een gezellige en vrolijke oudejaarsavond en jaarwisseling toe. Geniet van het feest(je) waar je misschien bent en anders is het restant van de Top 2000 ook een aanrader. En dan: op naar een mooi 2025!

Als populairste website richting 2025

Het jaar 2024 was wereldwijd op verschillende vlakken niet geweldig, maar we hopen dat je vooral de mooie dingen richting 2025 kunt meenemen. Als makers van deze website denken wij ook graag aan goede dingen terug. Zo kregen wij als titel in november voor de tweede keer te horen dat Metronieuws de prijs voor Populairste Nieuwswebsite in de wacht had gesleept. Dat gebeurde vooral dankzij jullie.

Graag denken we ook terug aan het feit dat Metro als titel 25 kaarsjes mocht uitblazen. Wie had dat in 1999, toen er opeens een gratis papieren krant op de stations van Nederland lag, gedacht. We schreven meerdere artikelen over 25 jaar Metro, dus mocht je ze nog eens willen teruglezen…

Daar nemen we nog een extra slokje champagne of een nulpuntnulletje op. Maar dan: pakken we voor jullie de pen weer op en doen dat heel graag. Tot in 2025!

Team Metro

