Jongen (14) overleden in Rotterdam door vuurwerk

Een 14-jarige jongen uit Rotterdam is dinsdag rond 20.30 uur om het leven gekomen door vuurwerk, meldt de politie. Het incident gebeurde in de Watergeusstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten, aldus de politie. De toedracht van het incident is nog niet bekend. De politie doet hier onderzoek hiernaar. „Dat moet zorgvuldig gebeuren”, zegt een politiewoordvoerder. Er worden onder meer getuigen gehoord.

ANP

